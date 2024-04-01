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Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом - РИА Новости, 01.04.2024
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14:23 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/putin-1937112075.html
Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом
Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом
Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:23
2024-04-01T14:23
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экология", предусмотрев... поэтапное сокращение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в перечне поручений. Доклад – до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом

Путин поручил в два раза сократить выбросы в городах с загрязненным воздухом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкТрубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода
Трубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Трубы и вышки сжигания попутного газа Омского нефтеперерабатывающего завода
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экология", предусмотрев... поэтапное сокращение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в перечне поручений.
Доклад – до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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