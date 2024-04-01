https://ria.ru/20240401/putin-1937112075.html

Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом

Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом

Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:23

2024-04-01T14:23

2024-04-01T14:23

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экология", предусмотрев... поэтапное сокращение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в перечне поручений. Доклад – до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231107/nauka-1907136622.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин