https://ria.ru/20240401/putin-1937112075.html
Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом
Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом
Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:23
2024-04-01T14:23
2024-04-01T14:23
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837271729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cd3a0a3955322b598033e2ea6dfb0e0f.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 2036 году в два раза сократить объем вредных выбросов в атмосферу в городах с загрязненным воздухом, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Экология", предусмотрев... поэтапное сокращение к 2036 году в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в перечне поручений. Доклад – до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20231107/nauka-1907136622.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837271729_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_66bb0652c550087b62155f654ef10d2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил сократить выбросы в атмосферу с загрязненным воздухом
Путин поручил в два раза сократить выбросы в городах с загрязненным воздухом