https://ria.ru/20240401/putin-1937111362.html

Путин рекомендовал "Народному фронту" контролировать реализацию поручений

Путин рекомендовал "Народному фронту" контролировать реализацию поручений - РИА Новости, 01.04.2024

Путин рекомендовал "Народному фронту" контролировать реализацию поручений

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал общероссийскому общественному движению "Народной фронт "За Россию" проводить мониторинг реализации настоящего перечня... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:19

2024-04-01T14:19

2024-04-01T14:19

общество

россия

владимир путин

михаил кузнецов (экс-губернатор)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал общероссийскому общественному движению "Народной фронт "За Россию" проводить мониторинг реализации настоящего перечня поручений, опубликованных в понедельник, сообщается на сайте Кремля. "Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народной фронт "За Россию" обеспечить мониторинг реализации настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, а далее один раз в полгода, ответственным назначен руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.

https://ria.ru/20240229/kontrol-1930341657.html

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общество, россия, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор)