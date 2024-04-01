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Путин рекомендовал "Народному фронту" контролировать реализацию поручений - РИА Новости, 01.04.2024
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14:19 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/putin-1937111362.html
Путин рекомендовал "Народному фронту" контролировать реализацию поручений
Путин рекомендовал "Народному фронту" контролировать реализацию поручений - РИА Новости, 01.04.2024
Путин рекомендовал "Народному фронту" контролировать реализацию поручений
Президент РФ Владимир Путин рекомендовал общероссийскому общественному движению "Народной фронт "За Россию" проводить мониторинг реализации настоящего перечня... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:19
2024-04-01T14:19
общество
россия
владимир путин
михаил кузнецов (экс-губернатор)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал общероссийскому общественному движению "Народной фронт "За Россию" проводить мониторинг реализации настоящего перечня поручений, опубликованных в понедельник, сообщается на сайте Кремля. "Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народной фронт "За Россию" обеспечить мониторинг реализации настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений. Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, а далее один раз в полгода, ответственным назначен руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.
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общество, россия, владимир путин, михаил кузнецов (экс-губернатор)
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Кузнецов (экс-губернатор)
Путин рекомендовал "Народному фронту" контролировать реализацию поручений

Путин призвал "Народной фронт "За Россию" проводить мониторинг перечня поручений

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал общероссийскому общественному движению "Народной фронт "За Россию" проводить мониторинг реализации настоящего перечня поручений, опубликованных в понедельник, сообщается на сайте Кремля.
«
"Рекомендовать Общероссийскому общественному движению "Народной фронт "За Россию" обеспечить мониторинг реализации настоящего перечня поручений", - говорится в перечне поручений.
Доклад должен быть представлен до 1 декабря 2024 года, а далее один раз в полгода, ответственным назначен руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.
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