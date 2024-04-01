https://ria.ru/20240401/putin-1937109936.html
Путин поручил повысить эффективность системы управления нацпроектами
Путин поручил повысить эффективность системы управления нацпроектами - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил повысить эффективность системы управления нацпроектами
Президент России Владимир Путин поручил повысить эффективность системы управления национальными проектами, в том числе за счет возложения соответствующих... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:13
2024-04-01T14:13
2024-04-01T14:13
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил повысить эффективность системы управления национальными проектами, в том числе за счет возложения соответствующих обязанностей на вице-премьеров. Перечень поручений президента по реализации послания Федеральному Собранию, которое состоялось 29 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... обеспечить повышение эффективности системы управления национальными проектами и их исполнения, в том числе за счет возложения обязанностей по управлению реализацией национальных проектов и достижению установленных ключевых целевых показателей на заместителей председателя правительства Российской Федерации", - указано в документе. Отмечено, что срок исполнения этого поручения - 25 декабря 2024 года, ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240314/natsproekty-1933000225.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил повысить эффективность системы управления нацпроектами
Путин поручил повысить эффективность системы управления нацпроектами