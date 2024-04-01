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Путин поручил продлить реализацию проекта "Чистая вода" - РИА Новости, 01.04.2024
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14:10 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/putin-1937109179.html
Путин поручил продлить реализацию проекта "Чистая вода"
Путин поручил продлить реализацию проекта "Чистая вода" - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил продлить реализацию проекта "Чистая вода"
Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года реализацию федерального проекта "Чистая вода" для увеличения доли населения, использующего... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:10
2024-04-01T14:10
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года реализацию федерального проекта "Чистая вода" для увеличения доли населения, использующего качественную питьевую воду, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... продлить до 2030 года реализацию федерального проекта "Чистая вода" в целях увеличения доли населения, использующего качественную питьевую воду", - указано в перечне поручений президента по реализации послания парламенту, которое состоялось 29 февраля. Как следует из текста документа, опубликованного на сайте Кремля, это поручение должно быть исполнено к 1 июня 2024 года.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил продлить реализацию проекта "Чистая вода"

Путин поручил продлить реализацию проекта "Чистая вода" до 2030 года

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил продлить до 2030 года реализацию федерального проекта "Чистая вода" для увеличения доли населения, использующего качественную питьевую воду, сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации... продлить до 2030 года реализацию федерального проекта "Чистая вода" в целях увеличения доли населения, использующего качественную питьевую воду", - указано в перечне поручений президента по реализации послания парламенту, которое состоялось 29 февраля.
Как следует из текста документа, опубликованного на сайте Кремля, это поручение должно быть исполнено к 1 июня 2024 года.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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