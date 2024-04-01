https://ria.ru/20240401/putin-1937107154.html

Путин поручил предусмотреть мероприятия по росту рождаемости

Путин поручил предусмотреть мероприятия по росту рождаемости - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил предусмотреть мероприятия по росту рождаемости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия, обеспечивающие устойчивый рост... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:06

2024-04-01T14:06

2024-04-01T14:06

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия, обеспечивающие устойчивый рост рождаемости населения в России к 2030 году. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие, в том числе, устойчивый рост к 2030 году рождаемости населения Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля.

https://ria.ru/20240401/putin-1937079476.html

россия

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество