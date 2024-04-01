https://ria.ru/20240401/putin-1937107154.html
Путин поручил предусмотреть мероприятия по росту рождаемости
Путин поручил предусмотреть мероприятия по росту рождаемости - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил предусмотреть мероприятия по росту рождаемости
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия, обеспечивающие устойчивый рост... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:06
2024-04-01T14:06
2024-04-01T14:06
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия, обеспечивающие устойчивый рост рождаемости населения в России к 2030 году. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие, в том числе, устойчивый рост к 2030 году рождаемости населения Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля.
https://ria.ru/20240401/putin-1937079476.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поручил предусмотреть мероприятия по росту рождаемости
Путин поручил предусмотреть мероприятия по росту рождаемости к 20230 году
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ при разработке национального проекта "Семья" предусмотреть мероприятия, обеспечивающие устойчивый рост рождаемости населения в России к 2030 году.
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие, в том числе, устойчивый рост к 2030 году рождаемости населения Российской Федерации", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию, состоявшегося 29 февраля.