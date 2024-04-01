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Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян - РИА Новости, 01.04.2024
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14:05 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/putin-1937106702.html
Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян
Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян пожилого возраста и с инвалидностью к... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:05
2024-04-01T14:05
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян пожилого возраста и с инвалидностью к 2030 году, говорится в поручении на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: г) увеличение к 2030 году охвата долговременным уходом граждан пожилого возраста и инвалидов (до 500 тысяч человек), наиболее нуждающихся в этих услугах, предусмотрев в том числе внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих порядок и условия предоставления таких услуг", - говорится в документе. Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 1 сентября этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян

В систему долговременного ухода включат до 500 тысяч россиян к 2030 году

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян пожилого возраста и с инвалидностью к 2030 году, говорится в поручении на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: г) увеличение к 2030 году охвата долговременным уходом граждан пожилого возраста и инвалидов (до 500 тысяч человек), наиболее нуждающихся в этих услугах, предусмотрев в том числе внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих порядок и условия предоставления таких услуг", - говорится в документе.
Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 1 сентября этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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