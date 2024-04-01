https://ria.ru/20240401/putin-1937106702.html

Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян

Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян пожилого возраста и с инвалидностью к... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:05

2024-04-01T14:05

2024-04-01T14:05

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732956513_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_214150372f7791c448d08959def21dbe.jpg

МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ включить в систему долговременного ухода до 500 тысяч россиян пожилого возраста и с инвалидностью к 2030 году, говорится в поручении на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: г) увеличение к 2030 году охвата долговременным уходом граждан пожилого возраста и инвалидов (до 500 тысяч человек), наиболее нуждающихся в этих услугах, предусмотрев в том числе внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих порядок и условия предоставления таких услуг", - говорится в документе. Отмечается, что доклад необходимо подготовить до 1 сентября этого года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231202/pensionery-1913349853.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, михаил мишустин