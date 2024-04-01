https://ria.ru/20240401/putin-1937105554.html
Путин поручил расширить программу газификации
Путин поручил расширить программу газификации - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил расширить программу газификации
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и "Газпромом" расширить программу газификации,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:02
2024-04-01T14:02
2024-04-01T14:04
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
алексей миллер
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и "Газпромом" расширить программу газификации, распространив ее на садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и ждет соответствующий доклад до 15 июля, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ, ПАО "Газпром" и при участии иных газоснабжающих организаций обеспечить без привлечения средств граждан выполнение мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах", – говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля, далее – раз в полгода. Ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Правительство РФ в 2021 году по поручению Путина начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений. Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил о расширении программы. Теперь она должна распространяться и на садоводческие товарищества. По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья там составляет порядка 1,5 миллиона домов.
https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html
https://radiosputnik.ru/20231108/gaz-1908254123.html
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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей миллер, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Алексей Миллер, Газпром, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Путин поручил расширить программу газификации
Путин поручил кабмину и "Газпрому" обеспечить газификацию СНТ
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и "Газпромом" расширить программу газификации, распространив ее на садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и ждет соответствующий доклад до 15 июля, сообщается на сайте Кремля
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"Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ, ПАО "Газпром" и при участии иных газоснабжающих организаций обеспечить без привлечения средств граждан выполнение мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах", – говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля, далее – раз в полгода.
Ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер.
Правительство РФ в 2021 году по поручению Путина начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.
Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил о расширении программы. Теперь она должна распространяться и на садоводческие товарищества. По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья там составляет порядка 1,5 миллиона домов.