https://ria.ru/20240401/putin-1937105554.html

Путин поручил расширить программу газификации

Путин поручил расширить программу газификации - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил расширить программу газификации

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и "Газпромом" расширить программу газификации,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:02

2024-04-01T14:02

2024-04-01T14:04

экономика

россия

владимир путин

михаил мишустин

алексей миллер

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ и "Газпромом" расширить программу газификации, распространив ее на садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и ждет соответствующий доклад до 15 июля, сообщается на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с исполнительными органами субъектов РФ, ПАО "Газпром" и при участии иных газоснабжающих организаций обеспечить без привлечения средств граждан выполнение мероприятий по подключению к газораспределительным сетям домовладений, расположенных на землях садоводческих некоммерческих товариществ в газифицированных населенных пунктах", – говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 15 июля, далее – раз в полгода. Ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, глава ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Правительство РФ в 2021 году по поручению Путина начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации. Она предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений. Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, объявил о расширении программы. Теперь она должна распространяться и на садоводческие товарищества. По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья там составляет порядка 1,5 миллиона домов.

https://ria.ru/20231220/gazifikatsiya-1916878847.html

https://radiosputnik.ru/20231108/gaz-1908254123.html

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экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин, алексей миллер, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии)