https://ria.ru/20240401/putin-1937104888.html
Путин поручил утвердить программы для регионов с низким уровнем развития
Путин поручил утвердить программы для регионов с низким уровнем развития - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил утвердить программы для регионов с низким уровнем развития
Президент России Владимир Путин поручил к 1 октября утвердить индивидуальные программы для 10 российских регионов с наиболее низким уровнем... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:01
2024-04-01T14:01
2024-04-01T14:01
экономика
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к 1 октября утвердить индивидуальные программы для 10 российских регионов с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, не имеющих поддержки в рамках госпрограмм, и выделять на их реализацию не менее 10 миллиардов рублей ежегодно до 2030 года. Перечень поручений президента по реализации послания Федеральному собранию, которое состоялось 29 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... утвердить индивидуальные программы социально- экономического развития на 2025–2030 годы для 10 субъектов РФ с наиболее низким уровнем социально-экономического развития, не имеющих финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета в рамках отдельных государственных программ РФ, направленных на сбалансированное развитие субъектов РФ, входящих в состав приоритетных территорий, предусмотрев выделение дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 10 млрд. рублей ежегодно", - указано в документе. Срок исполнения этого поручения - 1 октября 2024 года, ответственным назначен глава кабмина Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240401/natsproekt-1937104025.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Экономика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил утвердить программы для регионов с низким уровнем развития
Путин поручил утвердить программы для десяти регионов с низким уровнем развития