https://ria.ru/20240401/putin-1937092735.html
Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения
Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей в 2025-2030 годах на строительство, ремонт и оснащение объектов... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:32
2024-04-01T13:32
2024-04-01T13:33
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924885469_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e0669a21b944a962a741dc0d6d00eb1.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей в 2025-2030 годах на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: ...строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, предусмотрев выделение на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 триллиона рублей", - сказано в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240401/natsproekty-1937087839.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924885469_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_99b87886d29c284b0a523140a030dbbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения
Путин поручил выделить не менее триллиона рублей на объекты здравоохранения