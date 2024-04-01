https://ria.ru/20240401/putin-1937092735.html

Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения

Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей в 2025-2030 годах на строительство, ремонт и оснащение объектов... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:32

2024-04-01T13:32

2024-04-01T13:33

россия

владимир путин

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей в 2025-2030 годах на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: ...строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, предусмотрев выделение на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 триллиона рублей", - сказано в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240401/natsproekty-1937087839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, михаил мишустин, общество