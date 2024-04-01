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Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения - РИА Новости, 01.04.2024
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13:32 01.04.2024 (обновлено: 13:33 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937092735.html
Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения
Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей в 2025-2030 годах на строительство, ремонт и оснащение объектов... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:32
2024-04-01T13:33
россия
владимир путин
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей в 2025-2030 годах на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: ...строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, предусмотрев выделение на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 триллиона рублей", - сказано в поручении. Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240401/natsproekty-1937087839.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Общество
Путин поручил выделить средства на объекты здравоохранения

Путин поручил выделить не менее триллиона рублей на объекты здравоохранения

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить не менее 1 триллиона рублей в 2025-2030 годах на строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: ...строительство, ремонт и оснащение объектов здравоохранения, предусмотрев выделение на эти цели в 2025-2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 1 триллиона рублей", - сказано в поручении.
Доклад необходимо предоставить до 1 сентября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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