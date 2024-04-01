https://ria.ru/20240401/putin-1937082521.html

Путин поручил предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детсадов

Путин поручил предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детсадов - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детсадов

Президент России Владимир Путин поручил при разработке нацпроекта "Семья" предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детских садов в 2025-2030 годах,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:02

2024-04-01T13:02

2024-04-01T13:17

общество

россия

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил при разработке нацпроекта "Семья" предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детских садов в 2025-2030 годах, говорится на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: капитальный ремонт начиная с 2025 года дошкольных образовательных организаций, предусмотрев выделение в 2025 – 2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 94,5 миллиарда рублей субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования соответствующих мероприятий", - говорится в перечне поручений.Доклад – до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240325/detsad-1935029970.html

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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин