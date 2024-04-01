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Путин поручил предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детсадов - РИА Новости, 01.04.2024
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13:02 01.04.2024 (обновлено: 13:17 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937082521.html
Путин поручил предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детсадов
Путин поручил предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детсадов - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детсадов
Президент России Владимир Путин поручил при разработке нацпроекта "Семья" предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детских садов в 2025-2030 годах,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:02
2024-04-01T13:17
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил при разработке нацпроекта "Семья" предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детских садов в 2025-2030 годах, говорится на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: капитальный ремонт начиная с 2025 года дошкольных образовательных организаций, предусмотрев выделение в 2025 – 2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 94,5 миллиарда рублей субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования соответствующих мероприятий", - говорится в перечне поручений.Доклад – до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Путин поручил предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детсадов

Путин поручил предусмотреть 94,5 млрд рублей на капремонт детсадов до 2030 года

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил при разработке нацпроекта "Семья" предусмотреть 94,5 миллиарда рублей на капремонт детских садов в 2025-2030 годах, говорится на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Семья", предусматривающий мероприятия, обеспечивающие в том числе: капитальный ремонт начиная с 2025 года дошкольных образовательных организаций, предусмотрев выделение в 2025 – 2030 годах на эти цели дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 94,5 миллиарда рублей субъектам Российской Федерации на условиях софинансирования соответствующих мероприятий", - говорится в перечне поручений.
Доклад – до 1 сентября 2024 года, ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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25 марта, 10:05
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинМихаил Мишустин
 
 
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