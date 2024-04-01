https://ria.ru/20240401/putin-1937039080.html
Путин поручил дать предложения о новом детском центре реаниматологии
Путин поручил дать предложения о новом детском центре реаниматологии - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил дать предложения о новом детском центре реаниматологии
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию детского центра реаниматологии и реабилитологии на базе Федерального... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:41
2024-04-01T10:41
2024-04-01T10:41
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию детского центра реаниматологии и реабилитологии на базе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, говорится в перечне поручений по итогам встречи с участниками форума "Всё для Победы!", состоявшейся 2 февраля. "Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию детского центра реаниматологии и реабилитологии на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии", определив в том числе сроки и этапы проведения соответствующих работ, объемы и источники их финансирования. Срок – 27 апреля 2024 года", - сообщается в поручении.
https://ria.ru/20240202/putin-1925117081.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил дать предложения о новом детском центре реаниматологии
Путин поручил дать предложения о детском центре реаниматологии и реабилитологии
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию детского центра реаниматологии и реабилитологии на базе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, говорится в перечне поручений по итогам встречи с участниками форума "Всё для Победы!", состоявшейся 2 февраля.
"Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию детского центра реаниматологии и реабилитологии на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии", определив в том числе сроки и этапы проведения соответствующих работ, объемы и источники их финансирования. Срок – 27 апреля 2024 года", - сообщается в поручении.