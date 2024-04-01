https://ria.ru/20240401/putin-1937039080.html

Путин поручил дать предложения о новом детском центре реаниматологии

Путин поручил дать предложения о новом детском центре реаниматологии - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил дать предложения о новом детском центре реаниматологии

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию детского центра реаниматологии и реабилитологии на базе Федерального... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:41

2024-04-01T10:41

2024-04-01T10:41

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по созданию детского центра реаниматологии и реабилитологии на базе Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии, говорится в перечне поручений по итогам встречи с участниками форума "Всё для Победы!", состоявшейся 2 февраля. "Правительству Российской Федерации представить предложения по созданию детского центра реаниматологии и реабилитологии на базе федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии", определив в том числе сроки и этапы проведения соответствующих работ, объемы и источники их финансирования. Срок – 27 апреля 2024 года", - сообщается в поручении.

https://ria.ru/20240202/putin-1925117081.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин