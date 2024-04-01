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Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта - РИА Новости, 01.04.2024
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10:17 01.04.2024 (обновлено: 10:25 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/putin-1937032191.html
Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта
Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта
Президент России Владимир Путин поручил оснастить автомобили и медиков выездных бригад рядом с линией боевого соприкосновения средствами индивидуальной защиты и РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:17
2024-04-01T10:25
россия
общество
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
денис пушилин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оснастить автомобили и медиков выездных бригад рядом с линией боевого соприкосновения средствами индивидуальной защиты и средствами РЭБ, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, соответственно автомобилей и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи, работающих на территориях населенных пунктов, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо представить до 27 апреля 2024 года и далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20240224/shoygu-1929239181.html
россия
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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, денис пушилин
Россия, Общество, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Денис Пушилин
Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта

Путин поручил оснастить средствами РЭБ автомобили медиков у линии фронта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оснастить автомобили и медиков выездных бригад рядом с линией боевого соприкосновения средствами индивидуальной защиты и средствами РЭБ, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, соответственно автомобилей и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи, работающих на территориях населенных пунктов, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях", - говорится в тексте поручений.
Доклад необходимо представить до 27 апреля 2024 года и далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинМихаил МишустинДенис Пушилин
 
 
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