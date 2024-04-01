https://ria.ru/20240401/putin-1937032191.html
Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта
Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта
Президент России Владимир Путин поручил оснастить автомобили и медиков выездных бригад рядом с линией боевого соприкосновения средствами индивидуальной защиты и РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:17
2024-04-01T10:17
2024-04-01T10:25
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специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил оснастить автомобили и медиков выездных бригад рядом с линией боевого соприкосновения средствами индивидуальной защиты и средствами РЭБ, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей обеспечить оснащение средствами индивидуальной защиты, средствами защиты транспорта, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы, соответственно автомобилей и медицинских работников выездных бригад скорой медицинской помощи, работающих на территориях населенных пунктов, входящих в 15-километровую зону от линии боевого соприкосновения, а также на прилегающих к ним территориях", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо представить до 27 апреля 2024 года и далее – один раз в полгода. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
https://ria.ru/20240224/shoygu-1929239181.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, михаил мишустин, денис пушилин
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Путин поручил оснастить защитой автомобили медиков у линии фронта
Путин поручил оснастить средствами РЭБ автомобили медиков у линии фронта