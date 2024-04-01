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Путин поручил доложить о расширении программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 01.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:17 01.04.2024
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Путин поручил доложить о расширении программы "Пушкинская карта"
Путин поручил доложить о расширении программы "Пушкинская карта" - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил доложить о расширении программы "Пушкинская карта"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ доложить до 1 октября о расширении программы "Пушкинская карта", которое должно произойти в 2025-2030... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:17
2024-04-01T14:17
россия
владимир путин
михаил мишустин
культура
общество
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ доложить до 1 октября о расширении программы "Пушкинская карта", которое должно произойти в 2025-2030 годах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025–2030 годах... расширение программы "Пушкинская карта", - говорится в поручении. Доклад по итогам поручения следует представить до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Культура, Общество
Путин поручил доложить о расширении программы "Пушкинская карта"

Путин поручил доложить до 1 октября о расширении программы "Пушкинская карта"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты" на презентации, посвященной запуску культурной программы "Пушкинская карта", в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Образцы Пушкинской карты на презентации, посвященной запуску культурной программы Пушкинская карта, в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ доложить до 1 октября о расширении программы "Пушкинская карта", которое должно произойти в 2025-2030 годах, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации обеспечить в 2025–2030 годах... расширение программы "Пушкинская карта", - говорится в поручении.
Доклад по итогам поручения следует представить до 1 октября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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КультураРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинОбщество
 
 
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