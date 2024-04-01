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В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва - РИА Новости, 01.04.2024
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10:36 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/prizyv-1937037147.html
В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва
В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва - РИА Новости, 01.04.2024
В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против введения в Германии всеобщего воинского призыва в связи с высокими экономическими издержками данного шага. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T10:36
2024-04-01T10:36
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против введения в Германии всеобщего воинского призыва в связи с высокими экономическими издержками данного шага. &quot;Экономические затраты на всеобщий воинский призыв были бы слишком высоки ввиду нехватки рабочей силы в стареющем обществе. Меня также не убеждает идея медицинского освидетельствования всех погодков, которые потом вообще не призываются&quot;, - сказал Линднер информационному агентству DPA.По мнению министра, лучшей альтернативой всеобщему воинскому призыву является усиление резерва. "Граждане должны иметь возможность параллельно с гражданской профессиональной деятельностью на протяжении длительного времени быть в распоряжении бундесвера на добровольной основе", - продолжил Линднер. В начале марта издание Spiegel сообщило, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен принять решение о том, следует ли стране возвращать воинский призыв, до следующих парламентских выборов, намеченных на 2025 год. Сообщалось, что образцом могла бы стать шведская модель, при которой ограниченное количество молодых людей отбираются на воинскую службу по ряду критериев. Позднее Писториус опроверг сообщения о сроках принятия решения. Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года.
https://ria.ru/20240123/frg-1922868976.html
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в мире, германия, кристиан линднер, борис писториус
В мире, Германия, Кристиан Линднер, Борис Писториус
В Германии выступили против введения всеобщего воинского призыва

Министр финансов Германии выступил против введения всеобщего воинского призыва

© AP Photo / Michael SohnКристиан Линднер
Кристиан Линднер - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Кристиан Линднер. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против введения в Германии всеобщего воинского призыва в связи с высокими экономическими издержками данного шага.
«

"Экономические затраты на всеобщий воинский призыв были бы слишком высоки ввиду нехватки рабочей силы в стареющем обществе. Меня также не убеждает идея медицинского освидетельствования всех погодков, которые потом вообще не призываются", - сказал Линднер информационному агентству DPA.

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По мнению министра, лучшей альтернативой всеобщему воинскому призыву является усиление резерва.
"Граждане должны иметь возможность параллельно с гражданской профессиональной деятельностью на протяжении длительного времени быть в распоряжении бундесвера на добровольной основе", - продолжил Линднер.
В начале марта издание Spiegel сообщило, что министр обороны Германии Борис Писториус намерен принять решение о том, следует ли стране возвращать воинский призыв, до следующих парламентских выборов, намеченных на 2025 год. Сообщалось, что образцом могла бы стать шведская модель, при которой ограниченное количество молодых людей отбираются на воинскую службу по ряду критериев. Позднее Писториус опроверг сообщения о сроках принятия решения.
Всеобщая воинская обязанность в ФРГ была отменена с 1 июля 2011 года.
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В миреГерманияКристиан ЛинднерБорис Писториус
 
 
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