https://ria.ru/20240401/priznanie-1937094994.html

В Эстонии сделали шокирующее признание об Украине

В Эстонии сделали шокирующее признание об Украине - РИА Новости, 01.04.2024

В Эстонии сделали шокирующее признание об Украине

Военнослужащие сил Североатлантического альянса уже присутствуют на Украине, заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Die Presse. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:37

2024-04-01T13:37

2024-04-01T13:37

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ханно певкур

нато

олаф шольц

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Военнослужащие сил Североатлантического альянса уже присутствуют на Украине, заявил глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Die Presse."Реальность такова, что от каждого государства-члена НАТО уже есть военнослужащие на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени совершают поездки в эту страну", — указал он.Певкур также подчеркнул, что западные военные не будут принимать участие в самих боях на территории ведения специальной военной операции.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь на тот момент не удалось. Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных на Украину не идет. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус подчеркнули, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих в республику. Кроме того, глава немецкого правительства уточнил, что этого не собираются делать и страны НАТО в целом.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937075003.html

https://ria.ru/20240401/panika-1937089003.html

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937023581.html

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в мире, украина, эстония, россия, эммануэль макрон, ханно певкур, нато, олаф шольц