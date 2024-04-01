https://ria.ru/20240401/pridnestrove-1937073557.html

Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой

Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой - РИА Новости, 01.04.2024

Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой

В Приднестровье из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие - тираспольский завод "Электромаш", передает... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:32

2024-04-01T12:32

2024-04-01T12:32

в мире

кишинев

молдавия

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874452402_0:192:3290:2043_1920x0_80_0_0_cff4b83345c883637046ca7035565faf.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В Приднестровье из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие - тираспольский завод "Электромаш", передает агентство "Новости Приднестровья". Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. "Тираспольский завод "Электромаш" с сегодняшнего дня уходит в вынужденный простой. Около 600 работников остаются без средств к существованию", - говорится в сообщении. Указывается, что причиной такого решение стало блокирование экспорта завода властями Молдавии. В Кишиневе утверждают, что продукция завода имеет двойное назначение. При этом отмечается, что даже заказчики из Европы и Азии уведомили Кишинев, что это не стратегический товар. "Простой предприятия нанесет удар по целым семьям и трудовым династиям, которые работают на заводе", - отмечается в сообщении. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240224/platezhi-1929249020.html

https://ria.ru/20240111/pmr-1920653482.html

кишинев

молдавия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кишинев, молдавия, европа