Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой
В Приднестровье из-за действий Кишинева ушел в простой завод "Электромаш"
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В Приднестровье из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие - тираспольский завод "Электромаш", передает агентство "Новости Приднестровья".
Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
Красносельский заявил о снижении таможенных платежей, получаемых ПМР
24 февраля, 09:47
"Тираспольский завод "Электромаш" с сегодняшнего дня уходит в вынужденный простой. Около 600 работников остаются без средств к существованию", - говорится в сообщении.
Указывается, что причиной такого решение стало блокирование экспорта завода властями Молдавии. В Кишиневе утверждают, что продукция завода имеет двойное назначение. При этом отмечается, что даже заказчики из Европы и Азии уведомили Кишинев, что это не стратегический товар. "Простой предприятия нанесет удар по целым семьям и трудовым династиям, которые работают на заводе", - отмечается в сообщении.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.