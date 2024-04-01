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Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой - РИА Новости, 01.04.2024
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12:32 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/pridnestrove-1937073557.html
Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой
Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой - РИА Новости, 01.04.2024
Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой
В Приднестровье из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие - тираспольский завод "Электромаш", передает... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:32
2024-04-01T12:32
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ТИРАСПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В Приднестровье из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие - тираспольский завод "Электромаш", передает агентство "Новости Приднестровья". Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны. "Тираспольский завод "Электромаш" с сегодняшнего дня уходит в вынужденный простой. Около 600 работников остаются без средств к существованию", - говорится в сообщении. Указывается, что причиной такого решение стало блокирование экспорта завода властями Молдавии. В Кишиневе утверждают, что продукция завода имеет двойное назначение. При этом отмечается, что даже заказчики из Европы и Азии уведомили Кишинев, что это не стратегический товар. "Простой предприятия нанесет удар по целым семьям и трудовым династиям, которые работают на заводе", - отмечается в сообщении. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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в мире, кишинев, молдавия, европа
В мире, Кишинев, Молдавия, Европа
Приднестровский завод "Электромаш" ушел в вынужденный простой

В Приднестровье из-за действий Кишинева ушел в простой завод "Электромаш"

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание верховного совета Приднестровья в Тирасполе
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. В Приднестровье из-за действий Кишинева уходит в вынужденный простой крупнейшее машиностроительное предприятие - тираспольский завод "Электромаш", передает агентство "Новости Приднестровья".
Молдавия с августа прошлого года не дает вывозить продукцию заводам "Молдавизолит", "Электромаш" и "Потенциал", назвав произведенные на них товары стратегическими и заявив, что их экспорт якобы угрожает безопасности страны.
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"Тираспольский завод "Электромаш" с сегодняшнего дня уходит в вынужденный простой. Около 600 работников остаются без средств к существованию", - говорится в сообщении.
Указывается, что причиной такого решение стало блокирование экспорта завода властями Молдавии. В Кишиневе утверждают, что продукция завода имеет двойное назначение. При этом отмечается, что даже заказчики из Европы и Азии уведомили Кишинев, что это не стратегический товар. "Простой предприятия нанесет удар по целым семьям и трудовым династиям, которые работают на заводе", - отмечается в сообщении.
С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Приднестровье расценили это как экономическое давление и в ответ отменили льготный режим для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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