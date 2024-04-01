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Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2024
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16:39 01.04.2024 (обновлено: 16:44 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937157242.html
Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали
Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2024
Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали
Пожар в цеху на промышленной площадке в Екатеринбурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:39
2024-04-01T16:44
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар в цеху на промышленной площадке в Екатеринбурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.В понедельник на промышленной площадке в Екатеринбурге, расположенной на территории Уралмашзавода, но не принадлежащей предприятию, кровля цеха горела на 4,5 тысячи "квадратов", обрушилась на 300 квадратных метрах."Пожар в Екатеринбурге ликвидирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html
екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали

Пожар в цеху на промышленной площадке в Екатеринбурге полностью ликвидировали

Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. Кадр видео очевидца
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар в цеху на промышленной площадке в Екатеринбурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
В понедельник на промышленной площадке в Екатеринбурге, расположенной на территории Уралмашзавода, но не принадлежащей предприятию, кровля цеха горела на 4,5 тысячи "квадратов", обрушилась на 300 квадратных метрах.
"Пожар в Екатеринбурге ликвидирован", - говорится в сообщении.
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024 году
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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