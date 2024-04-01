https://ria.ru/20240401/pozhar-1937157242.html

Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали

Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2024

Пожар в цеху в Екатеринбурге полностью ликвидировали

Пожар в цеху на промышленной площадке в Екатеринбурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:39

2024-04-01T16:39

2024-04-01T16:44

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пожар в цеху на промышленной площадке в Екатеринбурге полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.В понедельник на промышленной площадке в Екатеринбурге, расположенной на территории Уралмашзавода, но не принадлежащей предприятию, кровля цеха горела на 4,5 тысячи "квадратов", обрушилась на 300 квадратных метрах."Пожар в Екатеринбурге ликвидирован", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/pozhary-1937116347.html

екатеринбург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)