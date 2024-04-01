https://ria.ru/20240401/pozhar-1937152450.html
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит" - РИА Новости, 01.04.2024
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"
Кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:28
2024-04-01T16:28
2024-04-01T16:36
происшествия
хотьково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В городе Хотьково на улице Заводская происходит горение кровли на территории завода "Электроизолит", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняются. Хотьково ходит в Сергиево-Посадский городской округ. "Электроизолит" - многопрофильное предприятие электротехнической отрасли, его основная продукция - электроизоляционные материалы и системы изоляции.
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937084443.html
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хотьково
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хотьково, московская область (подмосковье)
Происшествия, Хотьково, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"
В Хотьково загорелась кровля здания на территории завода "Электроизолит"
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В городе Хотьково на улице Заводская происходит горение кровли на территории завода "Электроизолит", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняются.
Хотьково ходит в Сергиево-Посадский городской округ. "Электроизолит" - многопрофильное предприятие электротехнической отрасли, его основная продукция - электроизоляционные материалы и системы изоляции.