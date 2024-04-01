https://ria.ru/20240401/pozhar-1937152450.html

В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"

В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит" - РИА Новости, 01.04.2024

В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"

Кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:28

2024-04-01T16:28

2024-04-01T16:36

происшествия

хотьково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В городе Хотьково на улице Заводская происходит горение кровли на территории завода "Электроизолит", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняются. Хотьково ходит в Сергиево-Посадский городской округ. "Электроизолит" - многопрофильное предприятие электротехнической отрасли, его основная продукция - электроизоляционные материалы и системы изоляции.

https://ria.ru/20240401/pozhar-1937084443.html

https://ria.ru/20231213/pozhar-1915472142.html

хотьково

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хотьково, московская область (подмосковье)