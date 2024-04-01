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В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит" - РИА Новости, 01.04.2024
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16:28 01.04.2024 (обновлено: 16:36 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937152450.html
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит" - РИА Новости, 01.04.2024
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"
Кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:28
2024-04-01T16:36
происшествия
хотьково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В городе Хотьково на улице Заводская происходит горение кровли на территории завода "Электроизолит", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что площадь пожара и информация о пострадавших уточняются. Хотьково ходит в Сергиево-Посадский городской округ. "Электроизолит" - многопрофильное предприятие электротехнической отрасли, его основная продукция - электроизоляционные материалы и системы изоляции.
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937084443.html
https://ria.ru/20231213/pozhar-1915472142.html
хотьково
московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
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происшествия, хотьково, московская область (подмосковье)
Происшествия, Хотьково, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье вспыхнул пожар на территории завода "Электроизолит"

В Хотьково загорелась кровля здания на территории завода "Электроизолит"

© фото очевидцаПожар на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково
Пожар на территории завода Электроизолит в подмосковном Хотьково
© фото очевидца
Пожар на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Кровля здания загорелась на территории завода "Электроизолит" в подмосковном Хотьково, площадь пожара уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В городе Хотьково на улице Заводская происходит горение кровли на территории завода "Электроизолит", - сказал собеседник агентства.
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Хотьково ходит в Сергиево-Посадский городской округ. "Электроизолит" - многопрофильное предприятие электротехнической отрасли, его основная продукция - электроизоляционные материалы и системы изоляции.
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