Рейтинг@Mail.ru
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937117531.html
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2024
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали
Открытый огонь в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:37
2024-04-01T14:37
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937102519_0:0:1193:671_1920x0_80_0_0_4e41141fb4d7db17f4007b3dad5e19db.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Открытый огонь в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение на пожаре ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненным данным, горел цех по производству трансформаторов. Ранее пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Всего из здания эвакуировано 24 газовых баллона, из них 20 кислородных и четыре с пропаном.
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html
https://ria.ru/20231109/ogon-1908338421.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937102519_68:0:963:671_1920x0_80_0_0_904d12f627693a057c418fc2cc37a345.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали

Открытое горение в цеху на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали

© МЧС РоссииПожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге
© МЧС России
Пожар на территории Уралмашзавода в Екатеринбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Открытый огонь в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение на пожаре ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
СК возбудил дело после пожара на турбазе в Краснодарском крае
Вчера, 20:30
Он добавил, что, по уточненным данным, горел цех по производству трансформаторов.
Ранее пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров.
Всего из здания эвакуировано 24 газовых баллона, из них 20 кислородных и четыре с пропаном.
Ликвидация пожара в неэксплуатируемом здании в историческом центре Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В доходном доме в центре Ростова-на-Дону потушили открытый огонь
9 ноября 2023, 10:48
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала