https://ria.ru/20240401/pozhar-1937117531.html

Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали

Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2024

Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали

Открытый огонь в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:37

2024-04-01T14:37

2024-04-01T14:37

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Открытый огонь в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение на пожаре ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненным данным, горел цех по производству трансформаторов. Ранее пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Всего из здания эвакуировано 24 газовых баллона, из них 20 кислородных и четыре с пропаном.

https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html

https://ria.ru/20231109/ogon-1908338421.html

екатеринбург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)