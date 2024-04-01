https://ria.ru/20240401/pozhar-1937117531.html
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 01.04.2024
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали
Открытый огонь в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:37
2024-04-01T14:37
2024-04-01T14:37
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Открытый огонь в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге ликвидирован, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Открытое горение на пожаре ликвидировано", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по уточненным данным, горел цех по производству трансформаторов. Ранее пожар был локализован на площади 4,5 тысячи квадратных метров. Всего из здания эвакуировано 24 газовых баллона, из них 20 кислородных и четыре с пропаном.
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html
https://ria.ru/20231109/ogon-1908338421.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Открытое горение на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали
Открытое горение в цеху на промплощадке в Екатеринбурге ликвидировали