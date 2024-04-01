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Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали - РИА Новости, 01.04.2024
Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
Крупный пожар в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:06
2024-04-01T14:06
2024-04-01T14:10
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Крупный пожар в цеху на территории промышленной площадки в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4,5 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован. Из цеха эвакуированы 15 баллонов с кислородом и два с пропаном", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что работа спасателей осложняется сильным задымлением. Для разведки места пожара используется беспилотник. Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе осуществляется через стационарные станции замеров."Превышение уровня ПДК не зафиксировано", - подчеркнул представитель ведомства.
https://ria.ru/20240331/pozhar-1936986715.html
https://ria.ru/20240324/krysha-1935522821.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар на промплощадке в Екатеринбурге локализовали
Пожар в цеху в Екатеринбурге локализовали на площади 4,5 тысячи квадратов