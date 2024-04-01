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В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек - РИА Новости, 01.04.2024
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04:46 01.04.2024 (обновлено: 04:51 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pozhar-1937011129.html
В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек
В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек - РИА Новости, 01.04.2024
В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек
Сотрудники МЧС спасли на ночном пожаре в многоквартирном доме в Уссурийске Приморского края 20 человек, одна женщина погибла, еще двое пострадали, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T04:46
2024-04-01T04:51
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли на ночном пожаре в многоквартирном доме в Уссурийске Приморского края 20 человек, одна женщина погибла, еще двое пострадали, сообщает региональный главк МЧС РФ. Сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме поступило 1 апреля в 04.30 (21.30 мск 31 марта). Спасатели прибыли через пять минут. Из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. "Звенья газодымозащитной службы… при помощи спасательных устройств вывели по лестничным маршам 19 человек, в том числе 6 детей, которые находились в отрезанных дымом квартирах. Пожарные при помощи автолестницы также спасли одного человека из окна квартиры на 4-м этаже", - говорится в сообщении. В горящей квартире спасатели нашли тело женщины, ее личность устанавливается. Также на пожаре пострадали два человека. Квартира повреждена огнем на площади около 25 "квадратов". Причины возгорания устанавливаются.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
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происшествия, уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек

В Уссурийске произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли на ночном пожаре в многоквартирном доме в Уссурийске Приморского края 20 человек, одна женщина погибла, еще двое пострадали, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме поступило 1 апреля в 04.30 (21.30 мск 31 марта). Спасатели прибыли через пять минут. Из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление.
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"Звенья газодымозащитной службы… при помощи спасательных устройств вывели по лестничным маршам 19 человек, в том числе 6 детей, которые находились в отрезанных дымом квартирах. Пожарные при помощи автолестницы также спасли одного человека из окна квартиры на 4-м этаже", - говорится в сообщении.
В горящей квартире спасатели нашли тело женщины, ее личность устанавливается. Также на пожаре пострадали два человека.
Квартира повреждена огнем на площади около 25 "квадратов". Причины возгорания устанавливаются.
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ПроисшествияУссурийскПриморский крайРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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