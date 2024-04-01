https://ria.ru/20240401/pozhar-1937011129.html

В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек

В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек - РИА Новости, 01.04.2024

В Приморье произошел пожар в многоквартирном доме, погиб человек

Сотрудники МЧС спасли на ночном пожаре в многоквартирном доме в Уссурийске Приморского края 20 человек, одна женщина погибла, еще двое пострадали, сообщает... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T04:46

2024-04-01T04:46

2024-04-01T04:51

происшествия

уссурийск

приморский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 1 апр – РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли на ночном пожаре в многоквартирном доме в Уссурийске Приморского края 20 человек, одна женщина погибла, еще двое пострадали, сообщает региональный главк МЧС РФ. Сообщение о пожаре в пятиэтажном многоквартирном жилом доме поступило 1 апреля в 04.30 (21.30 мск 31 марта). Спасатели прибыли через пять минут. Из окна квартиры на втором этаже вырывалось пламя, в подъезде наблюдалось сильное задымление. "Звенья газодымозащитной службы… при помощи спасательных устройств вывели по лестничным маршам 19 человек, в том числе 6 детей, которые находились в отрезанных дымом квартирах. Пожарные при помощи автолестницы также спасли одного человека из окна квартиры на 4-м этаже", - говорится в сообщении. В горящей квартире спасатели нашли тело женщины, ее личность устанавливается. Также на пожаре пострадали два человека. Квартира повреждена огнем на площади около 25 "квадратов". Причины возгорания устанавливаются.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

https://ria.ru/20240331/pozhar-1936985727.html

уссурийск

приморский край

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происшествия, уссурийск, приморский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)