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Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло - РИА Новости, 01.04.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло
Число пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:46
2024-04-01T21:46
2024-04-01T21:46
происшествия
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, около 16.00 мск системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над областью. Губернатор уточнил, что цели были сбиты на подлете к Белгороду. Спустя примерно два часа ПВО сбила еще 19 снарядов в небе над регионом. Как сообщал губернатор, предварительно в результате первого обстрела пострадали девять человек, один находился в тяжелом состоянии. "В результате первого обстрела количество пострадавших увеличилось до 10 человек, трое из которых отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще семь человек остаются в больницах с осколочными ранениями разных частей тела. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Здоровье - Общество, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло
Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до десяти человек