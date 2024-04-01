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Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:46 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937209879.html
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло - РИА Новости, 01.04.2024
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло
Число пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:46
2024-04-01T21:46
происшествия
здоровье - общество
белгород
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, около 16.00 мск системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над областью. Губернатор уточнил, что цели были сбиты на подлете к Белгороду. Спустя примерно два часа ПВО сбила еще 19 снарядов в небе над регионом. Как сообщал губернатор, предварительно в результате первого обстрела пострадали девять человек, один находился в тяжелом состоянии. "В результате первого обстрела количество пострадавших увеличилось до 10 человек, трое из которых отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще семь человек остаются в больницах с осколочными ранениями разных частей тела. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.
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происшествия, здоровье - общество, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Здоровье - Общество, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло

Гладков: число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до десяти человек

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, около 16.00 мск системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над областью. Губернатор уточнил, что цели были сбиты на подлете к Белгороду. Спустя примерно два часа ПВО сбила еще 19 снарядов в небе над регионом. Как сообщал губернатор, предварительно в результате первого обстрела пострадали девять человек, один находился в тяжелом состоянии.
"В результате первого обстрела количество пострадавших увеличилось до 10 человек, трое из которых отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще семь человек остаются в больницах с осколочными ранениями разных частей тела. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗдоровье - ОбществоБелгородРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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