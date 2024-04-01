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Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло

Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло - РИА Новости, 01.04.2024

Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло

Число пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T21:46

2024-04-01T21:46

2024-04-01T21:46

происшествия

здоровье - общество

белгород

россия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Число пострадавших после обстрела Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 10, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По данным Минобороны РФ, около 16.00 мск системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над областью. Губернатор уточнил, что цели были сбиты на подлете к Белгороду. Спустя примерно два часа ПВО сбила еще 19 снарядов в небе над регионом. Как сообщал губернатор, предварительно в результате первого обстрела пострадали девять человек, один находился в тяжелом состоянии. "В результате первого обстрела количество пострадавших увеличилось до 10 человек, трое из которых отпущены домой на амбулаторное лечение. Еще семь человек остаются в больницах с осколочными ранениями разных частей тела. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал Гладков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, белгород, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины