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При обстреле Белгорода пострадали девять человек
При обстреле Белгорода пострадали девять человек - РИА Новости, 01.04.2024
При обстреле Белгорода пострадали девять человек
Девять человек пострадали при украинском обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:04
2024-04-01T18:04
2024-04-01T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали при украинском обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу", — написал глава области.Кроме того, шестерых мужчин и женщину доставили в городскую больницу № 2 с осколочными ранениями и баротравмами.При ударе выбило окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома. У школы № 41 поврежден фасад.В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В поселке Майский в доме выбило окна.По данным Минобороны, около 16:00 системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область, Россия
При обстреле Белгорода пострадали девять человек
Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ