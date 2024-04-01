https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937175702.html

При обстреле Белгорода пострадали девять человек

При обстреле Белгорода пострадали девять человек - РИА Новости, 01.04.2024

При обстреле Белгорода пострадали девять человек

Девять человек пострадали при украинском обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T18:04

2024-04-01T18:04

2024-04-01T18:25

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

россия

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БЕЛГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали при украинском обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу", — написал глава области.Кроме того, шестерых мужчин и женщину доставили в городскую больницу № 2 с осколочными ранениями и баротравмами.При ударе выбило окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома. У школы № 41 поврежден фасад.В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В поселке Майский в доме выбило окна.По данным Минобороны, около 16:00 системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240401/obstrel-1937167476.html

белгород

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, россия