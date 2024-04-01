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При обстреле Белгорода пострадали девять человек - РИА Новости, 01.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:04 01.04.2024 (обновлено: 18:25 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/postradavshie-1937175702.html
При обстреле Белгорода пострадали девять человек
При обстреле Белгорода пострадали девять человек - РИА Новости, 01.04.2024
При обстреле Белгорода пострадали девять человек
Девять человек пострадали при украинском обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T18:04
2024-04-01T18:25
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали при украинском обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу", — написал глава области.Кроме того, шестерых мужчин и женщину доставили в городскую больницу № 2 с осколочными ранениями и баротравмами.При ударе выбило окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома. У школы № 41 поврежден фасад.В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В поселке Майский в доме выбило окна.По данным Минобороны, около 16:00 системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240401/obstrel-1937167476.html
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белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область, Россия
При обстреле Белгорода пострадали девять человек

Гладков сообщил о девяти пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 1 апр — РИА Новости. Девять человек пострадали при украинском обстреле Белгорода, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу", — написал глава области.
Кроме того, шестерых мужчин и женщину доставили в городскую больницу № 2 с осколочными ранениями и баротравмами.
При ударе выбило окна в 13 квартирах, повреждены три частных дома. У школы № 41 поврежден фасад.
В Белгородском районе в поселке Дубовое и селе Таврово повреждены по два частных домовладения. В поселке Майский в доме выбило окна.
По данным Минобороны, около 16:00 системы ПВО сбили 17 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
На всей территории Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествияБелгородская областьРоссия
 
 
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