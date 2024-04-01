https://ria.ru/20240401/porog-1937004114.html

Порог беспошлинного ввоза товаров снижен до 200 евро

Порог беспошлинного ввоза товаров снижен до 200 евро - РИА Новости, 01.04.2024

Порог беспошлинного ввоза товаров снижен до 200 евро

Установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:40

2024-04-01T00:40

2024-04-01T01:33

экономика

россия

алексей оверчук

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро до 200 евро из-за окончания срока действия принятого в октябре 2023 года решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до 1000 евро. Он действовал до 1 апреля. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц. До 1 апреля он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм. До 2019 года этот порог в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула порог к уровню 1000 евро с целью поддержать потребителей в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Решение о сохранении порога в 1000 евро несколько раз продлевалось, последний раз в октябре 2023 года – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок снижается до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). До истечения срока действия порога в сумме 1000 тысяча евро окончательного решения о его продлении или снижении до какого-либо уровня не было принято, соответствующее решение принимает ЕЭК по согласованию со странами-участницами союза. Однако по данному вопросу ЕЭК не предоставляла информацию о конкретном решении, и участники обсуждения ранее высказывали разные позиции. В частности, предложение о сохранении потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на текущем уровне в 1000 евро не поддержал Минфин РФ, соответствующая позиция ведомства содержалась в письмах министерства крупным российским маркетплейсам "Яндекс маркет" и Ozon. Письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 200 евро направляла Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

https://ria.ru/20240321/torgovlya-1934731025.html

https://ria.ru/20240321/tovary-1934664255.html

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экономика, россия, алексей оверчук, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, центральный банк рф (цб рф)