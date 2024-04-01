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Порог беспошлинного ввоза товаров снижен до 200 евро - РИА Новости, 01.04.2024
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00:40 01.04.2024 (обновлено: 01:33 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/porog-1937004114.html
Порог беспошлинного ввоза товаров снижен до 200 евро
Порог беспошлинного ввоза товаров снижен до 200 евро - РИА Новости, 01.04.2024
Порог беспошлинного ввоза товаров снижен до 200 евро
Установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T00:40
2024-04-01T01:33
экономика
россия
алексей оверчук
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро до 200 евро из-за окончания срока действия принятого в октябре 2023 года решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до 1000 евро. Он действовал до 1 апреля. В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц. До 1 апреля он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм. До 2019 года этот порог в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула порог к уровню 1000 евро с целью поддержать потребителей в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году. Решение о сохранении порога в 1000 евро несколько раз продлевалось, последний раз в октябре 2023 года – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок снижается до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ). До истечения срока действия порога в сумме 1000 тысяча евро окончательного решения о его продлении или снижении до какого-либо уровня не было принято, соответствующее решение принимает ЕЭК по согласованию со странами-участницами союза. Однако по данному вопросу ЕЭК не предоставляла информацию о конкретном решении, и участники обсуждения ранее высказывали разные позиции. В частности, предложение о сохранении потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на текущем уровне в 1000 евро не поддержал Минфин РФ, соответствующая позиция ведомства содержалась в письмах министерства крупным российским маркетплейсам "Яндекс маркет" и Ozon. Письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 200 евро направляла Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
https://ria.ru/20240321/torgovlya-1934731025.html
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экономика, россия, алексей оверчук, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Алексей Оверчук, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Порог беспошлинного ввоза товаров снижен до 200 евро

Порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля снижается до 200 евро

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкТаможенный пост
Таможенный пост - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Установленный для физических лиц порог беспошлинного ввоза товаров, которые россияне покупают в зарубежных онлайн-магазинах, автоматически снижается с 1000 евро до 200 евро из-за окончания срока действия принятого в октябре 2023 года решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до 1000 евро. Он действовал до 1 апреля.
В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует повышенный порог беспошлинного ввоза для физлиц. До 1 апреля он составлял 1000 евро и 31 килограмм для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Если стоимость товаров превышала эту сумму или вес, уплачивалась пошлина в размере: для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм в части превышения норм, а для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.
Склад товаров - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Российские ретейлеры попросили не увеличивать порог беспошлинной торговли
21 марта, 16:05
До 2019 года этот порог в России составлял 1000 евро, затем его несколько раз снижали, с января 2020 года он составлял 200 евро. В апреле 2022 года ЕЭК временно вернула порог к уровню 1000 евро с целью поддержать потребителей в период максимальных рисков нехватки товаров, обусловленных беспрецедентным санкционным давлением на Россию в 2022 году.
Решение о сохранении порога в 1000 евро несколько раз продлевалось, последний раз в октябре 2023 года – до апреля 2024 года. С 1 апреля потолок снижается до исходных 200 евро (около 19 900 рублей по курсу ЦБ).
До истечения срока действия порога в сумме 1000 тысяча евро окончательного решения о его продлении или снижении до какого-либо уровня не было принято, соответствующее решение принимает ЕЭК по согласованию со странами-участницами союза. Однако по данному вопросу ЕЭК не предоставляла информацию о конкретном решении, и участники обсуждения ранее высказывали разные позиции.
В частности, предложение о сохранении потолка беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на текущем уровне в 1000 евро не поддержал Минфин РФ, соответствующая позиция ведомства содержалась в письмах министерства крупным российским маркетплейсам "Яндекс маркет" и Ozon. Письмо на имя вице-премьера России Алексея Оверчука с просьбой снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 200 евро направляла Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Руслан Давыдов
Врио главы ФТС призвал к полной отмене порога беспошлинного ввоза товаров
21 марта, 12:31
 
ЭкономикаРоссияАлексей ОверчукЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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