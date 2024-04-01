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В Москве нашли более 700 поддельных паспортов и миграционных карт - РИА Новости, 01.04.2024
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11:52 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/politsiya-1937061146.html
В Москве нашли более 700 поддельных паспортов и миграционных карт
В Москве нашли более 700 поддельных паспортов и миграционных карт - РИА Новости, 01.04.2024
В Москве нашли более 700 поддельных паспортов и миграционных карт
Полиция задержала в Москве афериста, который оформлял дебетовые карты на несуществующих иностранных граждан, изъято более 700 поддельных паспортов и... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:52
2024-04-01T11:52
происшествия
москва
россия
ирина волк
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция задержала в Москве афериста, который оформлял дебетовые карты на несуществующих иностранных граждан, изъято более 700 поддельных паспортов и миграционных карт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале. "Предварительно установлено, что злоумышленник получал от соучастника паспорта иностранных граждан и передавал их в отделения банков на территории Москвы с целью оформления дебетовых карт. В действительности людей с такими установочными данными не существовало", - рассказала она в своем телеграм-канале. Волк отметила, что готовые карты отправлялись третьим лицам для "совершения ими незаконных банковских операций по приему и выводу" денег. "В ходе обыска по адресу проживания фигуранта изъято более 700 поддельных паспортов и миграционных карт с отметкой о пересечении границы, штампы, печати, мобильные телефоны и около 20 готовых к отправке дебетовых карт", - добавила представитель МВД. Полицейские во взаимодействии с представителями службы безопасности ПАО "Сбербанк" задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Фигурант заключен под стражу.
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происшествия, москва, россия, ирина волк, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк, Сбербанк России
В Москве нашли более 700 поддельных паспортов и миграционных карт

В Москве задержали афериста, оформившего карты на несуществующих иностранцев

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Полиция задержала в Москве афериста, который оформлял дебетовые карты на несуществующих иностранных граждан, изъято более 700 поддельных паспортов и миграционных карт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.
«
"Предварительно установлено, что злоумышленник получал от соучастника паспорта иностранных граждан и передавал их в отделения банков на территории Москвы с целью оформления дебетовых карт. В действительности людей с такими установочными данными не существовало", - рассказала она в своем телеграм-канале.
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Волк отметила, что готовые карты отправлялись третьим лицам для "совершения ими незаконных банковских операций по приему и выводу" денег.
"В ходе обыска по адресу проживания фигуранта изъято более 700 поддельных паспортов и миграционных карт с отметкой о пересечении границы, штампы, печати, мобильные телефоны и около 20 готовых к отправке дебетовых карт", - добавила представитель МВД.
Полицейские во взаимодействии с представителями службы безопасности ПАО "Сбербанк" задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Фигурант заключен под стражу.
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ПроисшествияМоскваРоссияИрина ВолкСбербанк России
 
 
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