https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

В Крыму установилась аномально жаркая погода

В Крыму установилась аномально жаркая погода - РИА Новости, 01.04.2024

В Крыму установилась аномально жаркая погода

Аномально жаркая погода установилась в Крыму в начале апреля, по прогнозу во вторник в предгорной и степной части Крыма днем ожидается до 31 градуса, сообщили в РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:39

2024-04-01T19:39

2024-04-01T19:39

общество

средиземное море

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр- РИА Новости. Аномально жаркая погода установилась в Крыму в начале апреля, по прогнозу во вторник в предгорной и степной части Крыма днем ожидается до 31 градуса, сообщили в крымском гидрометцентре. "Аномальное тепло в конце марта и в первых числах апреля. 2 апреля погода порадует жителей и гостей Крыма летним теплом и солнцем. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов; днем +26…+31, на побережье и в горах +20…+25 градусов. "Летняя жара" закончится на полуострове 3 апреля, в среду" , - сообщили метеорологи. Теплые воздушные массы с акватории Средиземного моря в среду, 3 апреля, уступят место холодному воздуху умеренных широт. Температура воздуха снизится днем до 16-21 градусов, пройдут небольшие дожди. Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду, сообщили в гидрометцентре.

https://ria.ru/20240321/sochi-1934623046.html

средиземное море

республика крым

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Наталья Макарова

общество, средиземное море, республика крым