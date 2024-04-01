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В Крыму установилась аномально жаркая погода - РИА Новости, 01.04.2024
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19:39 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html
В Крыму установилась аномально жаркая погода
В Крыму установилась аномально жаркая погода - РИА Новости, 01.04.2024
В Крыму установилась аномально жаркая погода
Аномально жаркая погода установилась в Крыму в начале апреля, по прогнозу во вторник в предгорной и степной части Крыма днем ожидается до 31 градуса, сообщили в РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:39
2024-04-01T19:39
общество
средиземное море
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр- РИА Новости. Аномально жаркая погода установилась в Крыму в начале апреля, по прогнозу во вторник в предгорной и степной части Крыма днем ожидается до 31 градуса, сообщили в крымском гидрометцентре. "Аномальное тепло в конце марта и в первых числах апреля. 2 апреля погода порадует жителей и гостей Крыма летним теплом и солнцем. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов; днем +26…+31, на побережье и в горах +20…+25 градусов. "Летняя жара" закончится на полуострове 3 апреля, в среду" , - сообщили метеорологи. Теплые воздушные массы с акватории Средиземного моря в среду, 3 апреля, уступят место холодному воздуху умеренных широт. Температура воздуха снизится днем до 16-21 градусов, пройдут небольшие дожди. Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду, сообщили в гидрометцентре.
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средиземное море
республика крым
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общество, средиземное море, республика крым
Общество, Средиземное море, Республика Крым
В Крыму установилась аномально жаркая погода

В предгорной и степной части Крыма 2 апреля ожидается до 31 градуса жары

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на пляже в Крыму
Девушка на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Девушка на пляже в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр- РИА Новости. Аномально жаркая погода установилась в Крыму в начале апреля, по прогнозу во вторник в предгорной и степной части Крыма днем ожидается до 31 градуса, сообщили в крымском гидрометцентре.
«
"Аномальное тепло в конце марта и в первых числах апреля. 2 апреля погода порадует жителей и гостей Крыма летним теплом и солнцем. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов; днем +26…+31, на побережье и в горах +20…+25 градусов. "Летняя жара" закончится на полуострове 3 апреля, в среду" , - сообщили метеорологи.
Теплые воздушные массы с акватории Средиземного моря в среду, 3 апреля, уступят место холодному воздуху умеренных широт. Температура воздуха снизится днем до 16-21 градусов, пройдут небольшие дожди. Усилится юго-западный с переходом на северо-западный ветер до 15-20 метров в секунду, сообщили в гидрометцентре.
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ОбществоСредиземное мореРеспублика Крым
 
 
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