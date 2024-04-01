https://ria.ru/20240401/pogoda-1937158674.html
Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре
Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре - РИА Новости, 01.04.2024
Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайшие часы с сохранением до ночи в Московской области, сообщается на сайте РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:48
2024-04-01T16:48
2024-04-01T16:48
общество
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайшие часы с сохранением до ночи в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 1-2 часа 1 апреля с сохранением в первой половине ночи с 1 на 2 апреля местами в Московской области ожидается дождь, гроза, ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240324/sneg-1935505961.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре
МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре до 15 м/с в ближайшие часы в Подмосковье