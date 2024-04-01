https://ria.ru/20240401/pogoda-1937158674.html

Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре

Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре - РИА Новости, 01.04.2024

Жителей Подмосковья предупредили о дожде, грозе и сильном ветре

Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайшие часы с сохранением до ночи в Московской области, сообщается на сайте РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:48

2024-04-01T16:48

2024-04-01T16:48

общество

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду в ближайшие часы с сохранением до ночи в Московской области, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России. "Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 1-2 часа 1 апреля с сохранением в первой половине ночи с 1 на 2 апреля местами в Московской области ожидается дождь, гроза, ветер до 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240324/sneg-1935505961.html

московская область (подмосковье)

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)