https://ria.ru/20240401/pogibshiy-1937207682.html
Тело погибшего в шахте "Северопесчанская" рабочего подняли на поверхность
Тело погибшего в шахте "Северопесчанская" рабочего подняли на поверхность - РИА Новости, 01.04.2024
Тело погибшего в шахте "Северопесчанская" рабочего подняли на поверхность
Тело погибшего рабочего из шахты "Северопесчанская" в Свердловской области поднято на поверхность, сообщает пресс-служба предприятия в Telegram-канале. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:16
2024-04-01T21:16
2024-04-01T21:30
урал
происшествия
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Тело погибшего рабочего из шахты "Северопесчанская" в Свердловской области поднято на поверхность, сообщает пресс-служба предприятия в Telegram-канале."Тело погибшего шахтера поднято на поверхность", – говорится в сообщении, опубликованном предприятия.Ранее пресс-служба шахты информировала, что в понедельник около 17.00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, в результате чего произошло обрушение горной породы. Пятеро рабочих находились в шахте в момент обрушения, позже четверо из них были переданы медикам, пятый шахтер погиб.По последней информации регионального минздрава о состоянии четверых спасенных горняков, один из них в тяжелом состоянии, двое – средней тяжести, четвертый отказался от госпитализации.После ЧП региональное управление СК завело уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Следователи отмечают, что тело погибшего шахтера направят на экспертизу для установления характера причиненных мужчине телесных повреждений и выяснения точной причины смерти.Как добавил журналистам начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, у погибшего горняка остались двое несовершеннолетних детей, 2018 и 2022 годов рождения, на предприятие мужчина устроился совсем недавно – 7 марта текущего года.
https://ria.ru/20240401/shakhta-1937182624.html
https://ria.ru/20240326/gornyak-1935937764.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урал, происшествия, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Урал, Происшествия, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Тело погибшего в шахте "Северопесчанская" рабочего подняли на поверхность
Тело погибшего в шахте "Северопесчанская" рабочего подняли на поверхность