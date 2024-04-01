https://ria.ru/20240401/pogibshie-1937214025.html

Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС

Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС - РИА Новости, 02.04.2024

Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС по РИА Новости, 02.04.2024

2024-04-01T22:27

2024-04-01T22:27

2024-04-02T00:02

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дамаск (город)

иран

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске

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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, помимо них в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса. "В результате преступного удара Израиля погибли генерал Мохаммад Реза Захеди, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими - командиры, ветераны священной обороны (Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов - ред.) и старших военных советников Ирана в Сирии, а также 5 сопровождающих их офицеров КСИР", - цитирует заявление пресс-службы КСИР иранское информационное агентство Tasnim. В заявлении приводятся имена погибших сопровождающих офицеров КСИР: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек.

https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html

https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, дамаск (город), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске