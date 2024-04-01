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Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС - РИА Новости, 02.04.2024
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22:27 01.04.2024 (обновлено: 00:02 02.04.2024)
https://ria.ru/20240401/pogibshie-1937214025.html
Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС
Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС - РИА Новости, 02.04.2024
Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС по РИА Новости, 02.04.2024
2024-04-01T22:27
2024-04-02T00:02
в мире
израиль
дамаск (город)
иран
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/01/1937170997_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_44a6a89a66a250c8e0e3eacbf529db2b.jpg
ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, помимо них в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса. "В результате преступного удара Израиля погибли генерал Мохаммад Реза Захеди, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими - командиры, ветераны священной обороны (Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов - ред.) и старших военных советников Ирана в Сирии, а также 5 сопровождающих их офицеров КСИР", - цитирует заявление пресс-службы КСИР иранское информационное агентство Tasnim. В заявлении приводятся имена погибших сопровождающих офицеров КСИР: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек.
https://ria.ru/20231226/iran-1918099311.html
https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html
израиль
дамаск (город)
иран
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в мире, израиль, дамаск (город), иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Израиль, Дамаск (город), Иран, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Иран подтвердил гибель военных советников при ударе израильских ВВС

При ударе Израиля по консульству Ирана в Сирии погибли два генерала КСИР

© РИА НовостиМесто ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
© РИА Новости
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске
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ТЕГЕРАН, 1 апр - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана подтвердил гибель двух своих генералов-военных советников при ударе израильских ВВС по генеральному консульству Ирана в Дамаске, помимо них в ходе атаке погибли еще пять офицеров КСИР, говорится в заявлении пресс-службы корпуса.
"В результате преступного удара Израиля погибли генерал Мохаммад Реза Захеди, бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими - командиры, ветераны священной обороны (Ирано-Иракской войны 1980-1988 годов - ред.) и старших военных советников Ирана в Сирии, а также 5 сопровождающих их офицеров КСИР", - цитирует заявление пресс-службы КСИР иранское информационное агентство Tasnim.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Иран пригрозил Израилю ответом на убийство советника КСИР в Сирии
26 декабря 2023, 09:58
В заявлении приводятся имена погибших сопровождающих офицеров КСИР: Хосейн Эман-Эллахи, Сейед Мехди Джалати, Мохсен Седакат, Али-Ага Бабайи и Сейед Али Салехи-Рузбахани.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек.
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
СМИ: иранский генерал погиб при атаке Израиля по консульству в Дамаске
Вчера, 19:45
 
В миреИзраильДамаск (город)ИранОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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