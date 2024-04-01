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Посол Ирана: до семи человек погибли при атаке по консульству в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024
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19:54 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/pogibshie-1937197642.html
Посол Ирана: до семи человек погибли при атаке по консульству в Дамаске
Посол Ирана: до семи человек погибли при атаке по консульству в Дамаске - РИА Новости, 01.04.2024
Посол Ирана: до семи человек погибли при атаке по консульству в Дамаске
От пяти до семи человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, заявил посол Исламской республики в Сирии Хосейн РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:54
2024-04-01T19:54
в мире
иран
дамаск (город)
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. От пяти до семи человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, заявил посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари. "В результате атаки Израиля погибли от пяти до семи человек, мы объявим имена и количество погибших позже", - приводит слова Акбари иранское государственное ТВ IRIB. Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки Израиля погиб командубющий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди. По информации агентства Tasnim, в ходе атаки Израиля ранения получили также 12 человек. Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска. Как сообщал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил агентству, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара. Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
https://ria.ru/20240401/udar-1937197051.html
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иран
дамаск (город)
израиль
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в мире, иран, дамаск (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Иран, Дамаск (город), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Посол Ирана: до семи человек погибли при атаке по консульству в Дамаске

Посол Ирана: от пяти до семи человек погибли при атаке по консульству в Дамаске

© фото очевидцаДым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
Дым на месте взрыва в Дамаске, Сирия
© фото очевидца
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 1 апр – РИА Новости. От пяти до семи человек погибли в результате авиаудара ВВС Израиля по генеральному консульству Ирана в Дамаске, заявил посол Исламской республики в Сирии Хосейн Акбари.
«
"В результате атаки Израиля погибли от пяти до семи человек, мы объявим имена и количество погибших позже", - приводит слова Акбари иранское государственное ТВ IRIB.
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Сирия осудила израильский удар по посольству Ирана в Дамаске
Вчера, 19:50
Иранские СМИ также сообщили, что в ходе атаки Израиля погиб командубющий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад-Реза Захеди.
По информации агентства Tasnim, в ходе атаки Израиля ранения получили также 12 человек.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил агентству, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара.
Место ракетного удара Израиля рядом с посольством Ирана в Дамаске - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
СМИ: несколько иранских дипломатов погибли при атаке по Дамаску
Вчера, 18:54
 
В миреИранДамаск (город)ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАвиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
 
 
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