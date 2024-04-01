https://ria.ru/20240401/poezd-1937146837.html

При столкновении поезда и автобуса под Ярославлем погибли восемь человек

При столкновении поезда и автобуса под Ярославлем погибли восемь человек - РИА Новости, 01.04.2024

При столкновении поезда и автобуса под Ярославлем погибли восемь человек

Выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом стал причиной ДТП на переезде в Ярославской области, в котором погибли восемь человек, сообщает РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T16:06

2024-04-01T16:06

2024-04-01T16:55

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом стал причиной ДТП на переезде в Ярославской области, в котором погибли восемь человек, сообщает Северная железная дорога в Telegram-канале."Сегодня в 14 часов 36 минут на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва", - говорится в сообщении СЖД.Сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось."По предварительным данным, смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937091092.html

https://ria.ru/20240327/poezd-1936066057.html

ярославская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Кадры с места ДТП в Ярославской области Кадры от МЧС с места ДТП в Ярославской области, где погибли восемь человек 2024-04-01T16:06 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославская область