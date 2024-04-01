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При столкновении поезда и автобуса под Ярославлем погибли восемь человек - РИА Новости, 01.04.2024
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16:06 01.04.2024 (обновлено: 16:55 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/poezd-1937146837.html
При столкновении поезда и автобуса под Ярославлем погибли восемь человек
При столкновении поезда и автобуса под Ярославлем погибли восемь человек - РИА Новости, 01.04.2024
При столкновении поезда и автобуса под Ярославлем погибли восемь человек
Выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом стал причиной ДТП на переезде в Ярославской области, в котором погибли восемь человек, сообщает РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T16:06
2024-04-01T16:55
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом стал причиной ДТП на переезде в Ярославской области, в котором погибли восемь человек, сообщает Северная железная дорога в Telegram-канале."Сегодня в 14 часов 36 минут на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва", - говорится в сообщении СЖД.Сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось."По предварительным данным, смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937091092.html
https://ria.ru/20240327/poezd-1936066057.html
ярославская область
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Кадры с места ДТП в Ярославской области
Кадры от МЧС с места ДТП в Ярославской области, где погибли восемь человек
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происшествия, ярославская область
Происшествия, Ярославская область
При столкновении поезда и автобуса под Ярославлем погибли восемь человек

Северная ЖД: в ДТП с поездом и автобусом под Ярославлем погибли восемь человек

Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр – РИА Новости. Выезд автобуса на пути перед приближающимся пассажирским поездом стал причиной ДТП на переезде в Ярославской области, в котором погибли восемь человек, сообщает Северная железная дорога в Telegram-канале.
"Сегодня в 14 часов 36 минут на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги в Ярославской области водитель пассажирского автобуса выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №15 сообщением Архангельск – Москва", - говорится в сообщении СЖД.
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Сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.
"По предварительным данным, смертельно травмированы водитель и семь пассажиров автобуса. Также пострадал машинист поезда. Информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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