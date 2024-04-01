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Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по качеству городской среды - РИА Новости, 01.04.2024
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Новости Подмосковья
 
21:39 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/podmoskove-1937209427.html
Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по качеству городской среды
Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по качеству городской среды - РИА Новости, 01.04.2024
Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по качеству городской среды
Подмосковье шестой год подряд входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды, почти 100% городов региона носят статус городов с благоприятной... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T21:39
2024-04-01T21:39
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
михаил хайкин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подмосковье шестой год подряд входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды, почти 100% городов региона носят статус городов с благоприятной городской средой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды. Почти 100% городов Подмосковья (73 из 74) имеют статус населенных пунктов с благоприятной городской средой. Спасибо нашему президенту, благодаря поддержке которого мы продолжаем благоустраивать парки, скверы, строить набережные – делать все, чтобы в Подмосковье хотелось жить, работать, создавать семью и растить детей", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба Министерства благоустройства региона. По данным ведомства, индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям критериям, которые характеризуют городскую среду: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. "Московская область является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. Важно отметить, что по итогам 2023 года, города Подмосковья были отмечены в пяти размерных группах, а в трёх из них наши города оказались на первой строчке", - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240401/zmeya-1937128792.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, михаил хайкин
Новости Подмосковья, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Михаил Хайкин
Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по качеству городской среды

Подмосковье в шестой раз вошло в тройку лидеров по качеству городской среды

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗастройка в районе канала имени Москвы
Застройка в районе канала имени Москвы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подмосковье шестой год подряд входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды, почти 100% городов региона носят статус городов с благоприятной городской средой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«
"Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды. Почти 100% городов Подмосковья (73 из 74) имеют статус населенных пунктов с благоприятной городской средой. Спасибо нашему президенту, благодаря поддержке которого мы продолжаем благоустраивать парки, скверы, строить набережные – делать все, чтобы в Подмосковье хотелось жить, работать, создавать семью и растить детей", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба Министерства благоустройства региона.
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По данным ведомства, индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям критериям, которые характеризуют городскую среду: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.
«
"Московская область является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. Важно отметить, что по итогам 2023 года, города Подмосковья были отмечены в пяти размерных группах, а в трёх из них наши города оказались на первой строчке", - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводятся в сообщении.
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Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМихаил Хайкин
 
 
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