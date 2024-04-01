Подмосковье снова вошло в тройку лидеров по качеству городской среды
Подмосковье в шестой раз вошло в тройку лидеров по качеству городской среды
Застройка в районе канала имени Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Подмосковье шестой год подряд входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды, почти 100% городов региона носят статус городов с благоприятной городской средой, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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"Уже шестой год подряд Московская область входит в тройку лидеров по качеству индексу качества городской среды. Почти 100% городов Подмосковья (73 из 74) имеют статус населенных пунктов с благоприятной городской средой. Спасибо нашему президенту, благодаря поддержке которого мы продолжаем благоустраивать парки, скверы, строить набережные – делать все, чтобы в Подмосковье хотелось жить, работать, создавать семью и растить детей", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба Министерства благоустройства региона.
По данным ведомства, индекс оценивает 36 различных индикаторов качества городской среды. Они характеризуют шесть самых востребованных типов городских пространств, таких как жильё, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура и прилегающие к ним пространства, зелёные территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Каждый из них оценивается по шести показателям критериям, которые характеризуют городскую среду: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти.
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"Московская область является одним из лидеров индекса качества городской среды, ежегодно улучшая свои показатели. Важно отметить, что по итогам 2023 года, города Подмосковья были отмечены в пяти размерных группах, а в трёх из них наши города оказались на первой строчке", - рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, слова которого приводятся в сообщении.