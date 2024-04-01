https://ria.ru/20240401/pensiya-1936717731.html

"Накопления на сдачу". Что государство предложило пенсионерам

"Накопления на сдачу". Что государство предложило пенсионерам - РИА Новости, 01.04.2024

"Накопления на сдачу". Что государство предложило пенсионерам

В России с недавних пор действует программа долгосрочных сбережений. Ее цель — увеличить пенсионные накопления россиян и приучить людей к долгосрочному... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:00

2024-04-01T08:08

пенсия

пенсионный фонд рф

социальная политика

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. В России с недавних пор действует программа долгосрочных сбережений. Ее цель — увеличить пенсионные накопления россиян и приучить людей к долгосрочному планированию, отмечают аналитики. Что это за инструмент, разбиралось РИА Новости.Пенсий не будет?Несмотря на обилие информации, программа "накоплений на старость" непонятна многим гражданам. Так называемая распределительная система, при которой текущие пенсии обеспечиваются работающим населением, теряет актуальность. Проблема, в частности, из-за разной численности поколений и растущей роботизации. Исследователи отмечают: эта тенденция — общемировая.В итоге, несмотря на все индексации, пенсий не хватает на жизнь. А программу обязательного страхования (ОПС) заморозили в 2014-м.Выход, по мнению аналитиков, — откладывать на старость самостоятельно. В качестве инструмента власти ввели программу долгосрочных сбережений (ПДС). Наряду с негосударственными пенсионными фондами (НПФ), куда граждане могут перевести пенсионные накопления, он позволяет увеличить размер будущих выплат."Государственная часть — как ОСАГО, корпоративные и индивидуальные программы — как КАСКО, они обеспечивают дополнительную подушку безопасности. Таким образом россиянин получает государственные выплаты, корпоративные и ПДС", — рассказал журналистам председатель совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай.Как это работает?ПДС — это долгосрочные сбережения без фиксированной ставки. Вносить на счет можно любые средства с любой периодичностью. А снять — при определенных условиях:— через 15 лет;— при достижении пенсионного возраста, причем "старого" — 55 лет для женщин и 60 для мужчин;— в особых жизненных ситуациях, например при потере кормильца или когда нужно лечение.Дополнительно предусмотрены различные гарантии. Так, на каждый вложенный рубль государство добавляет свой. Годовое софинансирование может достигать 36 тысяч рублей в год или 108 тысяч в течение трех лет.До 52 тысяч рублей можно вернуть в качестве налогового вычета ежегодно. Госстраховка — 2,8 миллиона рублей, это вдвое выше, чем для банковских вкладов.Тем самым человеку не могут выплатить меньше, чем он внес на счет. А согласно отчету ЦБ, заработок полностью покрывает инфляцию и даже приносит дивиденды.Средний годовой инвестиционный доход — 6,49%. Наибольшую выгоду получат граждане с зарплатой до 80 тысяч рублей: у них будет стопроцентное софинансирование и рентабельность 119,49%. По мере возрастания дохода софинансирование сокращается, и рентабельность становится ниже: при заработке от 80 до 150 тысяч — 69,49%, свыше 150 тысяч — 44,49%.Мировая статистика показывает, что люди больше заинтересованы в текущем потреблении и не планируют на горизонте свыше десяти лет, обращают внимание эксперты. "Власти пытаются сделать так, чтобы у людей оставалось хоть что-то за спиной", — говорит президент НАПФ Сергей Беляков.В ПДС можно перевести имеющиеся обязательные пенсионные накопления. По сути, положить их под проценты. Управляет средствами НПФ, которые считаются самыми консервативные инвесторами. Например, очень осторожно вкладываются в высоко рисковые активы. Даже у самых смелых игроков на рынке, таких как британские или американские фонды, доля акций не превышает 27%. Российские же игроки в 2020-м сократили количество с 23 до 11%.Эксперты подчеркивают, что ПДС не требует больших трат. "Это накопления на сдачу. Минимальный порог определяется конкретным НПФ, но он совсем небольшой — в пределах сотен рублей", — замечает Недбай. Например, минимальный взнос для получения государственного софинансирования — две тысячи рублей в год.Кто и сколько получит?Прочие финансовые инструменты остаются у граждан. "А эта программа — лишь дополнительная возможность создать финансовый капитал", — поясняет Беляков в беседе с РИА Новости.Планируют, что ПДС позволит существенно увеличить коэффициент замещения (то есть, процент от выпавшей зарплаты, который обеспечивает пенсия) и приблизить его к рекомендованным международной организацией труда 40 процентам. "По страховой пенсии выходит 32%, с учетом негосударственной — порядка 38, а с долгосрочными сбережениями показатель вырастет до 43", — уточняет эксперт.Пенсионеры, работающие или нет, также могут воспользоваться ПДС и негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). При этом срок 15 лет на них не распространяется — снять можно в любой момент. Аналитики предполагают, что наиболее выгодный вариант — вносить до 36 тысяч рублей в год, чтобы забрать максимальную сумму софинансирования.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пенсия, пенсионный фонд рф, социальная политика