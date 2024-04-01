https://ria.ru/20240401/paratsetamol-1937119676.html

Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии

Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии - РИА Новости, 01.04.2024

Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии

Ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии, умер в Москве, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:43

2024-04-01T14:43

2024-04-01T14:44

москва

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии, умер в Москве, сообщил минздрав республики. Ранее сообщалось, что ребенок получил тяжелое поражение печени при самостоятельном лечении ОРВИ родителями. Его экстренно бортом санавиации направили на операцию по трансплантации печени в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Ребенка готовили к трансплантации печени. "Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями... Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это тяжелая утрата для любого родителя", - сообщает минздрав Бурятии. Ведомство предупредило жителей, что следует внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам, не назначать их себе или своим детям самостоятельно, необходимо обязательно консультироваться с врачом.

https://ria.ru/20231103/syroed-1907231312.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия