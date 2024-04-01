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Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии - РИА Новости, 01.04.2024
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14:43 01.04.2024 (обновлено: 14:44 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/paratsetamol-1937119676.html
Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии
Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии - РИА Новости, 01.04.2024
Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии
Ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии, умер в Москве, сообщил минздрав республики. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:43
2024-04-01T14:44
москва
происшествия
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ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии, умер в Москве, сообщил минздрав республики. Ранее сообщалось, что ребенок получил тяжелое поражение печени при самостоятельном лечении ОРВИ родителями. Его экстренно бортом санавиации направили на операцию по трансплантации печени в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Ребенка готовили к трансплантации печени. "Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями... Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это тяжелая утрата для любого родителя", - сообщает минздрав Бурятии. Ведомство предупредило жителей, что следует внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам, не назначать их себе или своим детям самостоятельно, необходимо обязательно консультироваться с врачом.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии

В Москве умер ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 1 апр - РИА Новости. Ребенок, отравившийся парацетамолом в Бурятии, умер в Москве, сообщил минздрав республики.
Ранее сообщалось, что ребенок получил тяжелое поражение печени при самостоятельном лечении ОРВИ родителями. Его экстренно бортом санавиации направили на операцию по трансплантации печени в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова. Ребенка готовили к трансплантации печени.
«
"Врачи сделали все, что смогли. Но ребенок с поражением печени умер, организм не справился с осложнениями... Мы глубоко соболезнуем родным и близким. Это тяжелая утрата для любого родителя", - сообщает минздрав Бурятии.
Ведомство предупредило жителей, что следует внимательно читать инструкции к лекарственным препаратам, не назначать их себе или своим детям самостоятельно, необходимо обязательно консультироваться с врачом.
Блогер Максим Лютый
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