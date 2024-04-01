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СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2024
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13:23 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/panika-1937089003.html
СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО
СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО
В Североатлантическом альянсе паникуют из-за возможности России наносить удары по центрам принятия решений ВСУ ракетами "Циркон", написал военный эксперт Драго... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:23
2024-04-01T13:23
в мире
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе паникуют из-за возможности России наносить удары по центрам принятия решений ВСУ ракетами "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Благодаря масштабному развертыванию ракет "Циркон" у России появилось больше возможностей для нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине. Это объясняет панику в НАТО и Пентагоне, стоящие сейчас перед дилеммой, как обеспечить безопасность своих сил на Украине", — говорится в материале.Обозреватель также отметил, что у офицеров НАТО на Украине будет всего лишь несколько минут на реагирование, прежде чем их поразит эта российская гиперзвуковая ракета.Во время послания Федеральному собранию России глава государства Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937075003.html
https://ria.ru/20240401/khod-1937040693.html
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в мире, россия, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, брикс
В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, БРИКС
СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО

InfoBRICS: в НАТО паникуют из-за ударов России по центрам принятия решений ВСУ

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе паникуют из-за возможности России наносить удары по центрам принятия решений ВСУ ракетами "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
«
"Благодаря масштабному развертыванию ракет "Циркон" у России появилось больше возможностей для нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине. Это объясняет панику в НАТО и Пентагоне, стоящие сейчас перед дилеммой, как обеспечить безопасность своих сил на Украине", — говорится в материале.
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Обозреватель также отметил, что у офицеров НАТО на Украине будет всего лишь несколько минут на реагирование, прежде чем их поразит эта российская гиперзвуковая ракета.
Во время послания Федеральному собранию России глава государства Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою.
В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".
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