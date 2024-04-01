https://ria.ru/20240401/panika-1937089003.html

СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО

СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО - РИА Новости, 01.04.2024

СМИ сообщили о панике в НАТО из-за хода России в зоне СВО

В Североатлантическом альянсе паникуют из-за возможности России наносить удары по центрам принятия решений ВСУ ракетами "Циркон", написал военный эксперт Драго... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:23

2024-04-01T13:23

2024-04-01T13:23

в мире

россия

украина

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/10/1872069570_0:136:2000:1261_1920x0_80_0_0_f2091b70605bd7e9104610057c022a1a.jpg

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В Североатлантическом альянсе паникуют из-за возможности России наносить удары по центрам принятия решений ВСУ ракетами "Циркон", написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Благодаря масштабному развертыванию ракет "Циркон" у России появилось больше возможностей для нанесения ударов по центрам принятия решений на Украине. Это объясняет панику в НАТО и Пентагоне, стоящие сейчас перед дилеммой, как обеспечить безопасность своих сил на Украине", — говорится в материале.Обозреватель также отметил, что у офицеров НАТО на Украине будет всего лишь несколько минут на реагирование, прежде чем их поразит эта российская гиперзвуковая ракета.Во время послания Федеральному собранию России глава государства Владимир Путин заявил, что гиперзвуковой комплекс морского базирования "Циркон" уже применялся в бою.В субботу в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 58 ударов по объектам Украины, в том числе новейшим гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1937075003.html

https://ria.ru/20240401/khod-1937040693.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, брикс