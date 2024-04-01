СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в Газе после отхода ЦАХАЛ нашли десятки тел
AFP: в больнице "Аш-Шифа" в Газе после вывода израильских сил нашли десятки тел
© AFP 2024Палестинцы выносят тело из больницы "Аш-Шифа" в Газе после того, как израильские военные покинули ее территорию. 1 апреля 2024
Палестинцы выносят тело из больницы "Аш-Шифа" в Газе после того, как израильские военные покинули ее территорию. 1 апреля 2024
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На территории больницы "Аш-Шифа" в городе Газа после вывода оттуда израильских сил нашли десятки тел, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.
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"Министерство заявило, что десятки тел были найдены на территории комплекса", — пишет агентство.
Перед этим Франс Пресс сообщило, что израильская армия вывела свои танки и автомобили с территории больницы "Аш-Шифа", ее силы начали передислокацию на юго-запад города Газа.
Ранее в израильской армии объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по заявлениям Израиля, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
Текущее обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября, когда бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ окружил город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.