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СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в Газе после отхода ЦАХАЛ нашли десятки тел - РИА Новости, 01.04.2024
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06:31 01.04.2024 (обновлено: 10:44 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/palestina-1937014312.html
СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в Газе после отхода ЦАХАЛ нашли десятки тел
СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в Газе после отхода ЦАХАЛ нашли десятки тел - РИА Новости, 01.04.2024
СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в Газе после отхода ЦАХАЛ нашли десятки тел
На территории больницы "Аш-Шифа" в городе Газа после вывода оттуда израильских сил нашли десятки тел, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T06:31
2024-04-01T10:44
в мире
израиль
палестина
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На территории больницы "Аш-Шифа" в городе Газа после вывода оттуда израильских сил нашли десятки тел, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины. "Министерство заявило, что десятки тел были найдены на территории комплекса", — пишет агентство. Перед этим Франс Пресс сообщило, что израильская армия вывела свои танки и автомобили с территории больницы "Аш-Шифа", ее силы начали передислокацию на юго-запад города Газа. Ранее в израильской армии объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по заявлениям Израиля, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава. Текущее обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября, когда бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также захватили заложников.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ окружил город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
https://ria.ru/20240331/ssha-1936973301.html
https://ria.ru/20240331/gaza-1936949394.html
https://ria.ru/20240331/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, палестина, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Палестина, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
СМИ: в больнице "Аш-Шифа" в Газе после отхода ЦАХАЛ нашли десятки тел

AFP: в больнице "Аш-Шифа" в Газе после вывода израильских сил нашли десятки тел

© AFP 2024Палестинцы выносят тело из больницы "Аш-Шифа" в Газе после того, как израильские военные покинули ее территорию. 1 апреля 2024
Палестинцы выносят тело из больницы Аш-Шифа в Газе после того, как израильские военные покинули ее территорию. 1 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AFP 2024
Палестинцы выносят тело из больницы "Аш-Шифа" в Газе после того, как израильские военные покинули ее территорию. 1 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. На территории больницы "Аш-Шифа" в городе Газа после вывода оттуда израильских сил нашли десятки тел, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины.
«
"Министерство заявило, что десятки тел были найдены на территории комплекса", — пишет агентство.
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Перед этим Франс Пресс сообщило, что израильская армия вывела свои танки и автомобили с территории больницы "Аш-Шифа", ее силы начали передислокацию на юго-запад города Газа.
Ранее в израильской армии объявили об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по заявлениям Израиля, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ окружил город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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