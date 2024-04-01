Рейтинг@Mail.ru
"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 01.04.2024 (обновлено: 12:42 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/otstuplenie-1937070459.html
"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Продвижение российской армии оказывает серьезное давление на ВСУ и может заставить их еще сильнее отступать, тем самым обозначив новую линую фронта, заявил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:22
2024-04-01T12:42
в мире
сша
авдеевка
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Продвижение российской армии оказывает серьезное давление на ВСУ и может заставить их еще сильнее отступать, тем самым обозначив новую линую фронта, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN."У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки &lt;…&gt;. Это также может случится в районе города Харьков", — отметил он.Лейтон подчеркнул, что именно в этих местах создается тяжелая ситуация для ВСУ. Он также добавил, что в таких обстоятельствах украинская армия будет вынуждена отступать."Мы, вероятно, увидим изменения на территориальной карте для Украины в плане того, где располагаются силы, где будет находиться украинская оборона и куда отодвинется линия фронта", — резюмировал военный.На прошлой неделе стало известно, что российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html
https://ria.ru/20240401/territorii-1937045312.html
сша
авдеевка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_3c64c6be6006686aa6b89968ea50a2bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине

Полковник ВВС США Лейтон: продвижение ВС РФ заставляет ВСУ сильнее отступать

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Продвижение российской армии оказывает серьезное давление на ВСУ и может заставить их еще сильнее отступать, тем самым обозначив новую линую фронта, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN.
"У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки <…>. Это также может случится в районе города Харьков", — отметил он.
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
"Это уже не изменить": в США сделали мрачное предупреждение Украине
09:40
Лейтон подчеркнул, что именно в этих местах создается тяжелая ситуация для ВСУ. Он также добавил, что в таких обстоятельствах украинская армия будет вынуждена отступать.
"Мы, вероятно, увидим изменения на территориальной карте для Украины в плане того, где располагаются силы, где будет находиться украинская оборона и куда отодвинется линия фронта", — резюмировал военный.
На прошлой неделе стало известно, что российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области.
В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
Солдат ВСУ прячется в траншее во время обстрела - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Заплатят большую цену. Американский офицер раскрыл, что ожидает Украину
11:03
 
В миреСШААвдеевкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала