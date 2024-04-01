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"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 01.04.2024
"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Продвижение российской армии оказывает серьезное давление на ВСУ и может заставить их еще сильнее отступать, тем самым обозначив новую линую фронта, заявил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:22
2024-04-01T12:22
2024-04-01T12:42
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Продвижение российской армии оказывает серьезное давление на ВСУ и может заставить их еще сильнее отступать, тем самым обозначив новую линую фронта, заявил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью CNN."У русских есть шанс потенциально воспользоваться продвижением, которое они совершили за последние недели. Это будет особенно критично в районе Авдеевки <…>. Это также может случится в районе города Харьков", — отметил он.Лейтон подчеркнул, что именно в этих местах создается тяжелая ситуация для ВСУ. Он также добавил, что в таких обстоятельствах украинская армия будет вынуждена отступать."Мы, вероятно, увидим изменения на территориальной карте для Украины в плане того, где располагаются силы, где будет находиться украинская оборона и куда отодвинется линия фронта", — резюмировал военный.На прошлой неделе стало известно, что российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
https://ria.ru/20240401/pvo-1937027172.html
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в мире, сша, авдеевка, украина, вооруженные силы украины
В мире, США, Авдеевка, Украина, Вооруженные силы Украины
"Изменится карта". В США забили тревогу из-за ситуации на Украине
Полковник ВВС США Лейтон: продвижение ВС РФ заставляет ВСУ сильнее отступать