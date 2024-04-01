https://ria.ru/20240401/oproverzhenie-1937214788.html

МЧС опровергло сообщения о прорыве дамбы в Самарской области

МЧС опровергло сообщения о прорыве дамбы в Самарской области - РИА Новости, 01.04.2024

МЧС опровергло сообщения о прорыве дамбы в Самарской области

Главное управление МЧС России по Самарской области опровергло информацию в соцсетях о якобы прорыве дамбы в регионе в результате паводка. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T22:34

2024-04-01T22:34

2024-04-01T22:34

происшествия

жкх

самарская область

россия

большечерниговский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 1 апр - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Самарской области опровергло информацию в соцсетях о якобы прорыве дамбы в регионе в результате паводка. Ранее несколько местных Telegram-каналов сообщило о прорыве дамбы около села Августовка в Большечерниговском районе Самарской области, в результате чего, как утверждалось, стало затапливать ближайшие населенные пункты. "По информации администрации Большечерниговского района, подтопленных участков в селе Августовка нет. Никаких дамб на территории Самарской области не прорывало", - сообщили журналистам ГУМЧС России по Самарской области.

https://ria.ru/20240205/prigovor-1925396416.html

самарская область

россия

большечерниговский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, самарская область, россия, большечерниговский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)