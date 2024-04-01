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МЧС опровергло сообщения о прорыве дамбы в Самарской области - РИА Новости, 01.04.2024
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22:34 01.04.2024
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МЧС опровергло сообщения о прорыве дамбы в Самарской области
МЧС опровергло сообщения о прорыве дамбы в Самарской области - РИА Новости, 01.04.2024
МЧС опровергло сообщения о прорыве дамбы в Самарской области
Главное управление МЧС России по Самарской области опровергло информацию в соцсетях о якобы прорыве дамбы в регионе в результате паводка. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:34
2024-04-01T22:34
происшествия
жкх
самарская область
россия
большечерниговский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 1 апр - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Самарской области опровергло информацию в соцсетях о якобы прорыве дамбы в регионе в результате паводка. Ранее несколько местных Telegram-каналов сообщило о прорыве дамбы около села Августовка в Большечерниговском районе Самарской области, в результате чего, как утверждалось, стало затапливать ближайшие населенные пункты. "По информации администрации Большечерниговского района, подтопленных участков в селе Августовка нет. Никаких дамб на территории Самарской области не прорывало", - сообщили журналистам ГУМЧС России по Самарской области.
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самарская область
россия
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происшествия, жкх, самарская область, россия, большечерниговский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, ЖКХ, Самарская область, Россия, Большечерниговский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС опровергло сообщения о прорыве дамбы в Самарской области

МЧС опровергло сообщения о якобы прорыве дамбы в Самарской области из-за паводка

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники МЧС России . Архивное фото
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САМАРА, 1 апр - РИА Новости. Главное управление МЧС России по Самарской области опровергло информацию в соцсетях о якобы прорыве дамбы в регионе в результате паводка.
Ранее несколько местных Telegram-каналов сообщило о прорыве дамбы около села Августовка в Большечерниговском районе Самарской области, в результате чего, как утверждалось, стало затапливать ближайшие населенные пункты.
"По информации администрации Большечерниговского района, подтопленных участков в селе Августовка нет. Никаких дамб на территории Самарской области не прорывало", - сообщили журналистам ГУМЧС России по Самарской области.
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Фигурантам дела о прорыве дамбы в Красноярском крае вынесли приговор
5 февраля, 06:41
 
ПроисшествияЖКХСамарская областьРоссияБольшечерниговский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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