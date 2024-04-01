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В Госдуме заявили о существовании ОПГ с чиновниками из США, НАТО и Украины - РИА Новости, 01.04.2024
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17:33 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/opg-1937169785.html
В Госдуме заявили о существовании ОПГ с чиновниками из США, НАТО и Украины
В Госдуме заявили о существовании ОПГ с чиновниками из США, НАТО и Украины - РИА Новости, 01.04.2024
В Госдуме заявили о существовании ОПГ с чиновниками из США, НАТО и Украины
Депутаты Госдумы заявили о существовании организованной преступной (террористической) группы, в которой состоят высшие должностные лица США, НАТО и Украины, и... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:33
2024-04-01T17:33
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы заявили о существовании организованной преступной (террористической) группы, в которой состоят высшие должностные лица США, НАТО и Украины, и попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ провести расследование, обратившись за помощью к иностранным государствам, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов. Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение. "В заявлении описаны факты и события, подтверждающие существование организованной преступной (террористической) группы, в составе которой состоят высшие должностные лица США, руководители военно-политического блока НАТО и отдельных стран, входящих в его состав, украинские партнеры Байдена по бизнесу, политическое руководство Украины и сотрудники ГУР МО Украины и СБУ", - говорится в заявлении депутатов. Депутаты просят "полагать настоящее заявление сообщением о преступлении, провести расследование фактов организации и финансирования терроризма, направить запросы в иностранные государства о получении помощи по расследованию фактов финансирования терроризма". Также депутаты просят СК и Генпрокуратуру РФ "обратиться к иностранным государствам с целью принять меры по определению, обнаружению, блокированию или аресту любых средств, используемых или выделенных (выделяемых) в целях совершения террористических преступлений и потребовать осуждения или выдачи лиц, задействованных в финансировании терроризма", "привлечь к ответственности физических и юридических лиц, задействованных в финансировании терроризма" и проинформировать общественность об установленных фактах и принятых решениях. Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач. Депутаты направили заявление в Следственный комитет, Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, Министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, Минюст Франции.
https://ria.ru/20231207/ssha-1914366081.html
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в мире, жилье, украина, россия, сша, андрей красов, николай харитонов, александр дугин, госдума рф, генеральная прокуратура рф, нато, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Жилье, Украина, Россия, США, Андрей Красов, Николай Харитонов, Александр Дугин, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, НАТО, В мире, Следственный комитет России (СК РФ)
В мире
В Госдуме заявили о существовании ОПГ с чиновниками из США, НАТО и Украины

Депутаты ГД заявили о существовании ОПГ с чиновниками из США, НАТО и Украины

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы заявили о существовании организованной преступной (террористической) группы, в которой состоят высшие должностные лица США, НАТО и Украины, и попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ провести расследование, обратившись за помощью к иностранным государствам, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления депутатов.
Следственный комитет РФ начал проверку после обращения депутатов Госдумы о необходимости расследования терактов со стороны США, Украины и западных стран против России. В СК сообщили, что следствие тщательно изучит представленные данные и примет процессуальное решение.
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"В заявлении описаны факты и события, подтверждающие существование организованной преступной (террористической) группы, в составе которой состоят высшие должностные лица США, руководители военно-политического блока НАТО и отдельных стран, входящих в его состав, украинские партнеры Байдена по бизнесу, политическое руководство Украины и сотрудники ГУР МО Украины и СБУ", - говорится в заявлении депутатов.
Депутаты просят "полагать настоящее заявление сообщением о преступлении, провести расследование фактов организации и финансирования терроризма, направить запросы в иностранные государства о получении помощи по расследованию фактов финансирования терроризма".
Также депутаты просят СК и Генпрокуратуру РФ "обратиться к иностранным государствам с целью принять меры по определению, обнаружению, блокированию или аресту любых средств, используемых или выделенных (выделяемых) в целях совершения террористических преступлений и потребовать осуждения или выдачи лиц, задействованных в финансировании терроризма", "привлечь к ответственности физических и юридических лиц, задействованных в финансировании терроризма" и проинформировать общественность об установленных фактах и принятых решениях.
Заявление подписали первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, глава комитета Госдумы по Дальнему Востоку Николай Харитонов, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, философ Александр Дугин и экс-депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач.
Депутаты направили заявление в Следственный комитет, Генпрокуратуру РФ, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, Минюст США, Министерство юстиции и общественного порядка Республики Кипр, Минюст Франции.
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