https://ria.ru/20240401/obvineniya-1937114563.html

Песков прокомментировал обвинения в причастности к "гаванскому синдрому"

Песков прокомментировал обвинения в причастности к "гаванскому синдрому" - РИА Новости, 01.04.2024

Песков прокомментировал обвинения в причастности к "гаванскому синдрому"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес России в причастности к случаям "гаванского синдрома", он отметил, что никто РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T14:30

2024-04-01T14:30

2024-04-01T14:30

в мире

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сша

куба

дмитрий песков

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в адрес России в причастности к случаям "гаванского синдрома", он отметил, что никто ни разу не привел подтверждений голословным обвинениям. "Вы знаете, что это совсем не новая тема, уже много лет эта тема так называемого "гаванского синдрома" муссируется в прессе, причем чаще всего с самого начала она как-то была связана с обвинениями российской стороны в этом. Но ни разу никто хоть сколько-нибудь убедительных подтверждений этим голословным обвинениям нигде не публиковал и не высказывал, поэтому все это не более чем беспочвенные обвинения, голословные обвинения", - сказал Песков, комментируя журналистам публикацию о якобы причастности главного управления Генштаба РФ к "гаванскому синдрому". Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек. Российские официальные лица многократно отрицали причастность к таким инцидентам. Год назад сообщалось о докладе разведсообщества США, в котором оно пришло к выводу, что "гаванский синдром" у американских должностных лиц в заграничных командировках не связан с действиями "иностранных противников".

https://ria.ru/20230301/zakharova-1855233758.html

https://ria.ru/20240401/ssha-1937008026.html

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в мире, россия, сша, куба, дмитрий песков, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру)