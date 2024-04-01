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ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 01.04.2024
ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу семь снарядов "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T02:20
2024-04-01T02:20
2024-04-01T02:20
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ДОНЕЦК, 1 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив по городу семь снарядов "натовского" калибра, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22.40 (мск) - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 01.55 - населенный пункт Желанное Второе – город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку