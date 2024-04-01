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В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 01.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:21 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/obstrel-1937167476.html
В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела
В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 01.04.2024
В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела
Восемь населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после обстрела со стороны Украины села Поповка, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T17:21
2024-04-01T17:21
украина
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Восемь населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после обстрела со стороны Украины села Поповка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье и Новорепяховка", - написал Гладков. Он добавил, что в Поповке также повреждена линия газоснабжения. К ликвидации последствий службы приступят после согласования с министерством обороны РФ. Село Поповка расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
https://ria.ru/20240401/pomosch-1937127128.html
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украина, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Украина, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела

Гладков: под Белгородом восемь сел остались без электричества из-за обстрела

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Линии электропередачи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Восемь населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после обстрела со стороны Украины села Поповка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье и Новорепяховка", - написал Гладков.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Гладков рассказал о помощи пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям
Вчера, 15:12
Он добавил, что в Поповке также повреждена линия газоснабжения. К ликвидации последствий службы приступят после согласования с министерством обороны РФ.
Село Поповка расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.
Люди в военной форме в центре Белгорода после удара украинских войск по городу - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
Гладков рассказал о последствиях обстрела белгородского поселка Красное
1 января, 15:46
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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