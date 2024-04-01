https://ria.ru/20240401/obstrel-1937167476.html

В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела

В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 01.04.2024

В Белгородской области восемь сел остались без света из-за обстрела

Восемь населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после обстрела со стороны Украины села Поповка, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T17:21

2024-04-01T17:21

2024-04-01T17:21

украина

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

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БЕЛГОРОД, 1 апр - РИА Новости. Восемь населенных пунктов в Краснояружском районе остались без электричества после обстрела со стороны Украины села Поповка, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение света попадают абоненты следующих населенных пунктов: Графовка, Романовка, Надежевка, Демидовка, Поповка, Репяховка, Прилесье и Новорепяховка", - написал Гладков. Он добавил, что в Поповке также повреждена линия газоснабжения. К ликвидации последствий службы приступят после согласования с министерством обороны РФ. Село Поповка расположено вблизи украинской границы. Краснояружский район граничит с Сумской областью Украины.

https://ria.ru/20240401/pomosch-1937127128.html

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Варвара Скокшина

украина, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия