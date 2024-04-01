https://ria.ru/20240401/obekty-1936735994.html

Ефимов: 13 объектов появилось по программе стимулирования создания МПТ

Ефимов: 13 объектов появилось по программе стимулирования создания МПТ - РИА Новости, 01.04.2024

Ефимов: 13 объектов появилось по программе стимулирования создания МПТ

По городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве инвесторами завершено возведение 13 объектов городской инфраструктуры,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T10:05

2024-04-01T10:05

2024-04-01T10:06

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. По городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в Москве инвесторами завершено возведение 13 объектов городской инфраструктуры, реализация проектов дала столице свыше 5 тысяч новых рабочих мест, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда около 315 тысяч квадратных метров недвижимости. Это восемь процентов от общего объема, который будет построен в столице по городской программе. Благодаря реализации проектов создано более пяти тысяч рабочих мест. Кроме того, в стадии проектирования сейчас находится 81 объект, еще на 53 идут строительно-монтажные работы", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что за прошлый год инвесторам были выданы разрешения на ввод в эксплуатацию 3 школ и 5 детсадов, построенных в рамках городской программы. Также введены в эксплуатацию промпарки "Бутово" (Юго-Западный административный округ) и "Крекшино" (Новая Москва). В Зеленограде на территории ОЭЗ "Технополис Москва" было завершено возведение первой очереди технопарка "Алабушево". А на территории поселения Марушкинское в Новой Москве инвестор построил производственно-логистический комплекс и логистический парк.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский заявил, что в промпарке "Бутово", где по программе стимулирования создания мест приложения труда появятся 1,8 тыс. новых рабочих мест, разместились производители медицинского и серверного оборудования, изделий из картона, а также разработчики систем вентиляции и кондиционирования. Он добавил, что швейное производство разместилось в технопарке "Крекшино", где по горпрограмме создано 300 новых рабочих мест. В ОЭЗ "Технополис Москва" в технологическом промышленном парке "Алабушево" расположились производители микроэлектроники и другой высокотехнологичной продукции. Там после окончания всех этапов строительства появятся 2,5 тыс. новых рабочих мест.В Москве программа стимулирования создания МПТ работает с 2020 года. Ею охвачены практически все столичные районы. Власти Москвы заключили свыше 80 соглашений с инвесторами, в рамках которых планируется возвести более 3,8 млн кв. м коммерческой и социальной недвижимости. Среди них – промпредприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.С помощью этой программы в развитие столицы и создание МПТ будет привлечено более 1,2 трлн руб. Благодаря чему будут созданы свыше 170 тыс. рабочих мест практически во всех отраслях экономики. Направить заявку для участия в программе застройщики могут через специальный сервис на столичном Инвестпортале.Ранее Ефимов сообщал, что в Обручевском районе началось строительство офисного комплекса, который возводит инвестор по соглашению с городом в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

https://ria.ru/20240329/dogovor-1936467708.html

https://ria.ru/20240328/investory-1936261203.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва