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Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.04.2024
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19:06 01.04.2024 (обновлено: 21:32 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/naznachenie-1937190086.html
Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС
Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.04.2024
Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС
Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил гендиректором ФГУП "Запорожская АЭС" на два года Владислава Исаева, соответствующеераспоряжение размещено на... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T19:06
2024-04-01T21:32
запорожская аэс
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил гендиректором ФГУП "Запорожская АЭС" на два года Владислава Исаева, соответствующеераспоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором ФГУП "Запорожская АЭС" сроком на два года", - говорится в документе."ЗАЭС находится в собственности Российской Федерации, было создано федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС". Директором ФГУП "Запорожская АЭС" назначен Владислав Исаев. При этом право управлять станцией передано в октябре 2022 года эксплуатирующей организации, генеральным директором которой является Олег Романенко. Директором обособленного подразделения (ОП) Запорожской АЭС является Юрий Черничук", - пояснила пресс-служба ЗАЭС.
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запорожская аэс, михаил мишустин, правительство рф, политика, россия
Запорожская АЭС, Михаил Мишустин, Правительство РФ, Политика, Россия
Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС

Мишустин назначил на 2 года гендиректором ФГУП Запорожская АЭС Владислава Исаева

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил гендиректором ФГУП "Запорожская АЭС" на два года Владислава Исаева, соответствующеераспоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором ФГУП "Запорожская АЭС" сроком на два года", - говорится в документе.
"ЗАЭС находится в собственности Российской Федерации, было создано федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС". Директором ФГУП "Запорожская АЭС" назначен Владислав Исаев. При этом право управлять станцией передано в октябре 2022 года эксплуатирующей организации, генеральным директором которой является Олег Романенко. Директором обособленного подразделения (ОП) Запорожской АЭС является Юрий Черничук", - пояснила пресс-служба ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа 2022, 18:46
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Запорожская атомная электростанцияПосмотреть
 
Запорожская АЭСМихаил МишустинПравительство РФПолитикаРоссия
 
 
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