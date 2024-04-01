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Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС

Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС - РИА Новости, 01.04.2024

Мишустин назначил гендиректора Запорожской АЭС

Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил гендиректором ФГУП "Запорожская АЭС" на два года Владислава Исаева, соответствующеераспоряжение размещено на... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T19:06

2024-04-01T19:06

2024-04-01T21:32

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михаил мишустин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин назначил гендиректором ФГУП "Запорожская АЭС" на два года Владислава Исаева, соответствующеераспоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Исаева Владислава Васильевича генеральным директором ФГУП "Запорожская АЭС" сроком на два года", - говорится в документе."ЗАЭС находится в собственности Российской Федерации, было создано федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС". Директором ФГУП "Запорожская АЭС" назначен Владислав Исаев. При этом право управлять станцией передано в октябре 2022 года эксплуатирующей организации, генеральным директором которой является Олег Романенко. Директором обособленного подразделения (ОП) Запорожской АЭС является Юрий Черничук", - пояснила пресс-служба ЗАЭС.

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская аэс, михаил мишустин, правительство рф, политика, россия