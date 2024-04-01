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Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета - РИА Новости, 01.04.2024
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13:19 01.04.2024 (обновлено: 14:18 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/natsproekty-1937087839.html
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T13:19
2024-04-01T14:18
россия
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям.Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, кабинету министров предстоит обеспечить, в том числе с учетом стратегии научно-технологического развития РФ, "разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов технологического суверенитета по ключевым направлениям, прежде всего в части, касающейся сбережения здоровья граждан, продовольственной безопасности, беспилотных авиационных систем, средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (включая автономные транспортные средства), экономики данных и цифровой трансформации государства, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, новых энергетических технологий (в том числе атомных)".При разработке таких нацпроектов, в частности, предстоит предусмотреть мероприятия по разработке и серийному производству соответствующей высоколокализованной продукции, "созданной на основе собственных линий разработки", по обеспечению долгосрочного спроса на такую продукцию, проведению исследований и разработок в отношении необходимых технологий.Кроме того, при формировании национального проекта технологического суверенитета в сфере средств производства и автоматизации надо будет предусмотреть мероприятия, обеспечивающие достижение ключевого показателя – вхождение РФ по итогам 2030 года в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.Доклад правительства президенту по этим поручениям надо будет представить до 1 сентября нынешнего года.
https://ria.ru/20240223/tekhnologii-1929091970.html
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россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин поручил разработать новые нацпроекты технологического суверенитета

Правительство разработает новые нацпроекты технологического суверенитета

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкТранзистор
Транзистор - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ разработать новые национальные проекты технологического суверенитета по ключевым направлениям.
Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, кабинету министров предстоит обеспечить, в том числе с учетом стратегии научно-технологического развития РФ, "разработку, утверждение и реализацию новых национальных проектов технологического суверенитета по ключевым направлениям, прежде всего в части, касающейся сбережения здоровья граждан, продовольственной безопасности, беспилотных авиационных систем, средств производства и автоматизации, транспортной мобильности (включая автономные транспортные средства), экономики данных и цифровой трансформации государства, новых материалов и химии, перспективных космических технологий и сервисов, новых энергетических технологий (в том числе атомных)".
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При разработке таких нацпроектов, в частности, предстоит предусмотреть мероприятия по разработке и серийному производству соответствующей высоколокализованной продукции, "созданной на основе собственных линий разработки", по обеспечению долгосрочного спроса на такую продукцию, проведению исследований и разработок в отношении необходимых технологий.
Кроме того, при формировании национального проекта технологического суверенитета в сфере средств производства и автоматизации надо будет предусмотреть мероприятия, обеспечивающие достижение ключевого показателя – вхождение РФ по итогам 2030 года в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации.
Доклад правительства президенту по этим поручениям надо будет представить до 1 сентября нынешнего года.
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