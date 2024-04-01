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Путин поручил разработать нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" - РИА Новости, 01.04.2024
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14:00 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/natsproekt-1937104025.html
Путин поручил разработать нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"
Путин поручил разработать нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил разработать нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября представить доклад о разработке национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T14:00
2024-04-01T14:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября представить доклад о разработке национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"… Доклад – до 1 сентября 2024 года", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию. Новый нацпроект, согласно документу, будет предусматривать мероприятия, обеспечивающие в том числе продолжение реализации и финансирование федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С, исходя из необходимости снижения его распространенности до минимума к 2030 году. Кроме того, в нацпроект войдут мероприятия по внедрению единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека (в том числе основанной на цифровом профиле), обеспечивающей переход на безбумажный медицинский документооборот, использующей в том числе сервисы с применением технологий искусственного интеллекта. На эти цели предусматривается выделение в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 35 миллиардов рублей, уточняется в документе. Новый нацпроект также предусматривает строительство в субъектах Российской Федерации, прежде всего в малых городах и сельских поселениях, не менее 350 спортивных комплексов ежегодно, на эти цели в 2025-2030 годах планируется выделить не менее 65 миллиардов рублей дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета, отмечается на сайте.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин поручил разработать нацпроект "Продолжительная и активная жизнь"

Путин поручил доложить о разработке проекта "Продолжительная и активная жизнь"

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября представить доклад о разработке национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", сообщается на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации разработать национальный проект "Продолжительная и активная жизнь"… Доклад – до 1 сентября 2024 года", - говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.
Новый нацпроект, согласно документу, будет предусматривать мероприятия, обеспечивающие в том числе продолжение реализации и финансирование федеральных проектов по борьбе с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и инфекционными заболеваниями, включая гепатит С, исходя из необходимости снижения его распространенности до минимума к 2030 году.
Кроме того, в нацпроект войдут мероприятия по внедрению единой цифровой платформы по управлению здоровьем человека (в том числе основанной на цифровом профиле), обеспечивающей переход на безбумажный медицинский документооборот, использующей в том числе сервисы с применением технологий искусственного интеллекта. На эти цели предусматривается выделение в 2025 – 2030 годах дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета в размере не менее 35 миллиардов рублей, уточняется в документе.
Новый нацпроект также предусматривает строительство в субъектах Российской Федерации, прежде всего в малых городах и сельских поселениях, не менее 350 спортивных комплексов ежегодно, на эти цели в 2025-2030 годах планируется выделить не менее 65 миллиардов рублей дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета, отмечается на сайте.
Путин о запуске нового национального проекта Кадры - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин объявил о запуске нового нацпроекта "Кадры"
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РоссияВладимир Путин
 
 
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