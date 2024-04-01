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Бойцы из стран НАТО не будут сражаться на Украине, заявил глава МО Эстонии - РИА Новости, 01.04.2024
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15:13 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/nato-1937127474.html
Бойцы из стран НАТО не будут сражаться на Украине, заявил глава МО Эстонии
Бойцы из стран НАТО не будут сражаться на Украине, заявил глава МО Эстонии - РИА Новости, 01.04.2024
Бойцы из стран НАТО не будут сражаться на Украине, заявил глава МО Эстонии
На территории Украины уже есть военные специалисты из всех стран НАТО, но военнослужащие стран альянса ни в коем случае не будут принимать участие в боевых... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:13
2024-04-01T15:13
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На территории Украины уже есть военные специалисты из всех стран НАТО, но военнослужащие стран альянса ни в коем случае не будут принимать участие в боевых действиях, заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse министр обороны Эстонии Ханно Певкур. "Реальность такова, что у каждой страны-члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени приезжают на Украину. То, что сказал президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон, в основном, относилось к сфере подготовки кадров", - сказал Певкур. По его словам, западные страны уже обучают украинских военнослужащих за пределами Украины, а теперь вопрос в организации тренировочного процесса на территории самой Украины, поскольку отправка украинцев на обучение за границу требует много времени. Певкур подчеркнул, что речи о том, что военнослужащие стран НАТО будут сражаться в окопах на Украине, не идет. "Это уже исключено", - добавил он. Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240320/konflikt-1934571304.html
https://ria.ru/20240330/nato-1936843225.html
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в мире, украина, россия, франция, ханно певкур, сергей лавров, нато, евросоюз
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Бойцы из стран НАТО не будут сражаться на Украине, заявил глава МО Эстонии

МО Эстонии: на Украине есть бойцы из всех стран НАТО, но сражаться они не будут

© AP Photo / Virginia MayoСолдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Солдаты готовятся к посадке на военно-транспортный самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. На территории Украины уже есть военные специалисты из всех стран НАТО, но военнослужащие стран альянса ни в коем случае не будут принимать участие в боевых действиях, заявил в интервью австрийскому изданию Die Presse министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
«
"Реальность такова, что у каждой страны-члена НАТО уже есть военный персонал на Украине, например, военные атташе или люди, которые время от времени приезжают на Украину. То, что сказал президент (Франции Эммануэль - ред.) Макрон, в основном, относилось к сфере подготовки кадров", - сказал Певкур.
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По его словам, западные страны уже обучают украинских военнослужащих за пределами Украины, а теперь вопрос в организации тренировочного процесса на территории самой Украины, поскольку отправка украинцев на обучение за границу требует много времени.
Певкур подчеркнул, что речи о том, что военнослужащие стран НАТО будут сражаться в окопах на Украине, не идет. "Это уже исключено", - добавил он.
Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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