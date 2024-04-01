https://ria.ru/20240401/napadenie-1937215771.html
Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана в Сирии
Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана в Сирии - РИА Новости, 01.04.2024
Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана в Сирии
Россия осуждает нападение Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T22:47
2024-04-01T22:47
2024-04-01T22:54
в мире
россия
сирия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
иран
авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия осуждает нападение Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии, заявили в МИД РФ."Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями", - говорится в заявлении российского МИД.Вечером 1 апреля израильские воздушные силы нанесли удар по консульство Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие.В министерстве обратили особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало риск жертв среди гражданских."Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены", - подчеркнули в МИД России.Ведомство также призвало ответственных членов международного сообщества дать оценку произошедшему, а руководство Израиля - отказаться от силовых акций в Сирии и других соседних странах, поскольку они чреваты последствиями для всего региона.Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек.
https://ria.ru/20240401/udar-1937195845.html
https://ria.ru/20240401/nakazanie-1937210278.html
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в мире, россия, сирия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, иран, авиаудар израиля по генконсульству ирана в дамаске
В мире, Россия, Сирия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Иран, Авиаудар Израиля по генконсульству Ирана в Дамаске
Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана в Сирии
МИД: Россия решительно осудила нападение Израиля на консульство Ирана в дамаске
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Россия осуждает нападение Израиля на диппредставительство Ирана в Сирии, заявили в МИД РФ.
«
"Решительно осуждаем данное нападение на иранское консульское представительство в Сирии. Считаем категорически неприемлемыми любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями", - говорится в заявлении российского МИД.
Вечером 1 апреля израильские воздушные силы нанесли удар по консульство Ирана в Дамаске, здание было разрушено, есть погибшие.
В министерстве обратили особое внимание на то, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало риск жертв среди гражданских.
«
"Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены", - подчеркнули в МИД России.
Ведомство также призвало ответственных членов международного сообщества дать оценку произошедшему, а руководство Израиля - отказаться от силовых акций в Сирии и других соседних странах, поскольку они чреваты последствиями для всего региона.
Ранее сирийское государственное телевидение сообщало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в окрестностях Дамаска, звучали взрывы. Сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya позднее сообщил, что Израиль нанес удар по зданию в районе Аль-Мезза на юго-западе столицы Сирии Дамаска.
Как передавал корреспондент РИА Новости, ракетный удар Израиля пришелся по дому рядом с посольством Ирана в сирийской столице Дамаске, само здание дипмиссии тоже получило повреждения. Источник в сирийских органах безопасности заявил РИА Новости, что по меньшей мере два человека погибли в результате израильского удара.
Иранские СМИ сообщили, что авиаудар Израиля пришелся по зданию генерального консульства и резиденции посла исламской республики в Дамаске
. По информации иранского Nour News, посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари не пострадал в результате удара. По словам последнего, в ходе атаки погибло от пяти до семи человек. Tasnim также сообщал, что ранения получили в результате авиаудара 12 человек.