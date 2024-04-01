https://ria.ru/20240401/nalog-1937081079.html
Путин поручил обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки
Путин поручил обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки - РИА Новости, 01.04.2024
Путин поручил обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки
Президент РФ Владимир Путин поручил к 31 июля 2024 года подготовить поправки в законодательство в части справедливого распределения налоговой нагрузки,... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:57
2024-04-01T12:57
2024-04-01T13:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 31 июля 2024 года подготовить поправки в законодательство в части справедливого распределения налоговой нагрузки, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать Госдуме Федерального Собрания РФ совместно с правительством РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на определение основных параметров модернизации налоговой системы Российской Федерации, исходя из необходимости: справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков", - говорится в перечне поручений.Срок - 31 июля 2024 года, ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240324/nalog-1935391017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки
Путин поручил подготовить поправки по распределению налоговой нагрузки