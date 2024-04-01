https://ria.ru/20240401/nalog-1937081079.html

Путин поручил обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки

Путин поручил обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки - РИА Новости, 01.04.2024

Путин поручил обеспечить справедливое распределение налоговой нагрузки

Президент РФ Владимир Путин поручил к 31 июля 2024 года подготовить поправки в законодательство в части справедливого распределения налоговой нагрузки,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T12:57

2024-04-01T12:57

2024-04-01T13:26

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил к 31 июля 2024 года подготовить поправки в законодательство в части справедливого распределения налоговой нагрузки, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать Госдуме Федерального Собрания РФ совместно с правительством РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на определение основных параметров модернизации налоговой системы Российской Федерации, исходя из необходимости: справедливого распределения налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков", - говорится в перечне поручений.Срок - 31 июля 2024 года, ответственными назначены спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240324/nalog-1935391017.html

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Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин