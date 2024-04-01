https://ria.ru/20240401/nalivayki-1937143436.html

В Госдуме порекомендовали регионам оперативно принять законы о "наливайках"

В Госдуме порекомендовали регионам оперативно принять законы о "наливайках" - РИА Новости, 01.04.2024

В Госдуме порекомендовали регионам оперативно принять законы о "наливайках"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев рекомендовал регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:55

2024-04-01T15:55

2024-04-01T15:55

общество

коммерческая недвижимость

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев рекомендовал регионам оперативно принять законы об ограничении времени работы мест розлива алкогольной продукции в преддверии летнего сезона, так как с 1 апреля в силу вступил соответствующий закон. Правила реализации пива и табачной продукции изменились в России - с 1 апреля вводится уголовная ответственность за безлицензионное производство и оборот табачной и никотинсодержащей продукции в крупном размере, кроме того расширились и полномочия регионов в целях борьбы с "наливайками". "Сегодня 1 апреля вступил в силу закон о запрете "наливаек"… От себя подготовим обращение каждому председателю законодательного собрания и руководителю субъекта, чтобы активизировать работу, оперативно принять региональные законы, ограничивающие право ночной продажи алкоголя в общепитах, в жилых домах. В преддверии летнего сезона это крайне важно", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, регионы теперь смогут устанавливать требование о продаже пива, сидра и других алкогольных напитков в ресторанах, барах, кафе, буфетах, а также ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. "Уже запустили юридически-консультативную помощь регионам. А дальше - проведем депутатский контроль правоприменительной практики на местах. Закон должен заработать на местах, где есть повышенный запрос граждан - жильцов многоквартирных домов, соседствующих с наливайками на первых этажах", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240214/nalivayki-1927231592.html

https://ria.ru/20240401/pravila-1937004776.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, коммерческая недвижимость, султан хамзаев, госдума рф